SON DAKİKA HABERİ: THY'den kısıtlama sürecinde uçuşu olan vatandaşlara önemli duyuru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nın ardından , 29 Nisan 19.00'dan geçerli olmak üzere 17 Mayıs 05.00'e kadar tam kapanmaya gidileceğini açıklamıştı. Alınan bu kararın ardından gözler şehirlerarası seyahat kısıtlamalarına çevrildi.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları bir açıklama yaparak "İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.