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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası
Giriş Tarihi: 26.4.2021 07:03 Son Güncelleme: 26.4.2021 07:05

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

Türkiye bugün kabine toplantısından gelecek son dakika kararlarına kilitlendi. Başkan 'ın bugün toplayacağı kabinede gündem koronavirüste kısmi kapanma tedbirlerinin ardından beklenen düşüş hızının yakalanamadığı süreçte yaz aylarındaki hareketlilik öncesinde 3 haftalık tam kapanma olacak. Sarı ve mavi ilin kalmadığı ve artık yüz binde 100'lerin bile düşük sayıldığı koronavirüs risk haritasında olumsuz gidişin durdurulabilmesi için Ramazan bayramını da içine alan 3 hafta tam kapanma değerlendirilecek. Peki kapanma olursa hangi tarihte olacak? İşte kabine toplantısı gündeminden son dakika haberleri ve il il güncel renk ve risk haritası

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından son dakika haberi: Kritik tam kapanma gündemiyle bugün Başkan liderliğinde toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs mücadelesine ilişkin önemli kararlar alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ile gerçekleşecek ve sonrasında değerlendirmelerle sürecek olan kabine toplantısı ardından alınan kararları açıklayacak. İl il risk haritası ve renk haritasının masada olacağı kabinede Türkiye'de 81 il için merak konusu olan ve 19 Mayıs'ı içine alacak 3 haftalık tam kapanma konusu karara bağlanacak. Onay alırsa bu süreçte kamu ve özel işyerleri kapalı kalacak. Gıda hizmetleriyle alakalı iş yerleri açık olacak. İşte "Tam kapanma olacak mı?" düğümünün çözüleceği kabine toplantısından son dakika haberleri...

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

TAM KAPANMA OLACAK MI?
KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA SON DAKİKA KARARLARI AÇIKLANACAK

Başkan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

RUS AŞISI DA GELİYOR

Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında iki hafta önce alınan önlemlerin sonuçları detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Günlük vaka sayıları, yoğun bakımların doluluk oranları ve sağlık sisteminin kaldırma kapasitesi çerçevesinde kısıtlamaların kapsamının ne olacağına karar verilecek.

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

TAM KAPANMA BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSELDİ!
İŞTE TAM KAPANMA KARARI ALINIRSA GELİRSE ALINACAK ÖNLEMLER

Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek.

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

HIZLI AŞILAMA

Kapanma kararıyla vakalar hızla aşağı doğru çekilirken aşılamaya ise hız verilecek. Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulduğu 40-50 milyonun kısa sürede aşılanmasının planlandığı bildirildi. Alınan önlemlere karşın günlük vaka sayılarının daha önceki dalgalardaki olduğu gibi hızla düşmemesinin iki nedeni bulunuyor.

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

Bunlardan ilki İngiliz mutantı. Şu anda vakaların yüzde 90'ı yüzde 30 daha hızlı yayılan İngiliz mutantı. İkinci ise toplumun yüzde 30'luk bölümünün "Sıkıldım, bunaldım" diyerek yasaklara uymaması.

17 NİSAN SONRASI DÜŞÜŞ BAŞLADI

Üçüncü dalgada kırılma noktası 17 Nisan oldu. Bu tarihten sonra günlük vaka sayıları plato çizmeye başladı ve salgının yayılma hızı düştü. Bir başka önemli gelişmede test-vaka oranının yüzde 16'lara gerilemesi oldu.

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

2 HAFTADA VAKALAR YÜZDE 35 AZALDI

Kısmi kapanma döneminde 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilmesi, kalabalık iftar sofralarının kurulmaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmesi ve kamuda dönüşümlü mesaiye geçilmesi vaka sayılarında ciddi düşüşlerin yaşanmasını sağladı. İki hafta içinde vaka sayıları yüzde 35 azalarak 40 binlere geriledi.

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

Tam kapanma gündemi ve kabine toplantısı konusuna kilitlendiğimiz bugünde SABAH'a konuşan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "İki haftalık vaka tablosuna baktığımızda vaka sayılarındaki düşüşler göze çarpıyor. İyileşen hasta sayısında da ciddi artış var. Kısmi kapanma sürecinde vaka sayıları düşmeye devam ederse tam kapanmaya gerek kalmayabilir. Önümüzdeki iki haftada hem vaka sayılarında hem de vefat sayılarında belirgin düşüşler bekliyoruz" dedi.

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

Türkiye'de 13 Ocak'ta başlayan aşılama sürecinde şu ana kadar 21 milyon 129 bin doz aşı yapıldı. Bunların 13 milyonu 1.doz, 8 milyonu ise 2.doz olarak uygulandı. Böylece Türkiye nüfusunun yüzde 15'i en az bir doz aşı oldu. Toplumda kitle bağışıklığının oluşması için ise 80 milyon doz aşının daha uygulanması gerekiyor.

ÜÇÜNCÜ DALGAYI ATLATACAĞIZ

Ümraniye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cemal Karaağaç: Ümraniye'de 37 mahalle var. 70 ekibimiz var. Her birinde bir doktor ve sağlık çalışanı görevli. Günde ortalama bin 250 civarı adrese gidiyoruz. Her bir ekip ortalama 95 adrese gidiyor. Bu dalgayı da atlatacağız.

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

Ümraniye filyasyon ekibinden Dr. Selman Yakut: Adres ararken köpek saldırısına da uğradık, karda yollarda da kaldık. Bazı vakalar semptomu olmadığı halde pozitif geliyor. Pozitif değilim diye ısrar ediyor. Bazıları negatif çıkıyor. Ama sürekli test vermek istiyor. İlaçları kullanmak istemeyen var. Her türlü şeyle uğraşıyoruz.

Ümraniye filyasyon ekibinden diş hekimi Çiğdem Canbazoğlu: Pandemi ilk başladığı zaman vaka sayısı azdı, korkusu fazlaydı. Halkın da bizim de... Şimdi vaka sayımız yüksek ama tecrübemiz fazla.

LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN

Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum: 2'şer kişiden 39 ekip günde 50-55 adrese gidiyor. Gece yarısına kadar görevdeyiz. Gece insanları yataklarından kaldırıp 'İlaçlarınızı getirdik' diyoruz. Onlar da şaşırıyor.

Bahçelievler filyasyon koordinatörü Dr. Kübra Haskoloğlu: Pandeminin başından bu yana çok tecrübe edindik. Şimdi bölgede bir kişinin pozitif çıkmasıyla beraber, ilacın kişinin adresinde olması sadece 1 saat sürüyor.

Bahçelievler filyasyon ekibinden Dr. Rumeysa Çelebi: Şimdi virüsü tanıyoruz, çok daha tecrübeliyiz. Dalgalar bizi yormadı ama pozitif vakaya ilaç götüreceğiz, pozitif olduğuna inanmıyor. İkna etmek inanın daha zor. Sırası gelen aşısını mutlaka olsun.

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

İŞTE SON VERİLERE GÖRE TÜRKİYE'NİN RİSK HARİTASI VE BUNA BAĞLI OLARAK BELİRLENEN RENK TABLOSU

Tam kapanma gündemi ile gerçekleşecek kabine toplantısında masada olacak ve artık mavi-sarı rengin kalmadığı risk-renk haritasında son durum bu şekilde.

ADANA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ADIYAMAN

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

AFYONKARAHİSAR

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

AĞRI

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

AMASYA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ANKARA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ANTALYA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ARTVİN

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

AYDIN

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

BALIKESİR

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

BİLECİK

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

BİNGÖL

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

BİTLİS

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

BOLU

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

BURDUR

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

BURSA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ÇANAKKALE

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ÇANKIRI

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ÇORUM

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

DENİZLİ

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

DİYARBAKIR

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

EDİRNE

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ELAZIĞ

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ERZİNCAN

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ERZURUM

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ESKİŞEHİR

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

GAZİANTEP

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

GİRESUN

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

GÜMÜŞHANE

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

HAKKARİ

Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk grubu
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

HATAY

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ISPARTA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

MERSİN

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

İSTANBUL

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

İZMİR

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KARS

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KASTAMONU

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KAYSERİ

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KIRKLARELİ

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KIRŞEHİR

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KOCAELİ

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KONYA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KÜTAHYA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

MALATYA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

MANİSA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KAHRAMANMARAŞ

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

MARDİN

Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

MUĞLA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

MUŞ

Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

NEVŞEHİR

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

NİĞDE

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ORDU

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

RİZE

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

SAKARYA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

SAMSUN

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

SİİRT

Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

SİNOP

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

SİVAS

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

TEKİRDAĞ

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

TOKAT

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

TRABZON

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

TUNCELİ

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ŞANLIURFA

Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

UŞAK

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

VAN

Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

YOZGAT

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ZONGULDAK

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

AKSARAY

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

BAYBURT

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KARAMAN

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KIRIKKALE

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ŞIRNAK

Koronavirüs risk durumu: Orta risk grubu
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

BATMAN

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

BARTIN

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ARDAHAN

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

IĞDIR

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

YALOVA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KARABÜK

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

KİLİS

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

OSMANİYE

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

DÜZCE

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı

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Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası
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