Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından son dakika haberi: Kritik tam kapanma gündemiyle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs mücadelesine ilişkin önemli kararlar alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ile gerçekleşecek ve sonrasında değerlendirmelerle sürecek olan kabine toplantısı ardından alınan kararları açıklayacak. İl il risk haritası ve renk haritasının masada olacağı kabinede Türkiye'de 81 il için merak konusu olan ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 3 haftalık tam kapanma konusu karara bağlanacak. Onay alırsa bu süreçte kamu ve özel işyerleri kapalı kalacak. Gıda hizmetleriyle alakalı iş yerleri açık olacak. İşte "Tam kapanma olacak mı?" düğümünün çözüleceği kabine toplantısından son dakika haberleri...
TAM KAPANMA OLACAK MI?
KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA SON DAKİKA KARARLARI AÇIKLANACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.
RUS AŞISI DA GELİYOR
Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında iki hafta önce alınan önlemlerin sonuçları detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Günlük vaka sayıları, yoğun bakımların doluluk oranları ve sağlık sisteminin kaldırma kapasitesi çerçevesinde kısıtlamaların kapsamının ne olacağına karar verilecek.
TAM KAPANMA BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSELDİ!
İŞTE TAM KAPANMA KARARI ALINIRSA GELİRSE ALINACAK ÖNLEMLER
HIZLI AŞILAMA
Kapanma kararıyla vakalar hızla aşağı doğru çekilirken aşılamaya ise hız verilecek. Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulduğu 40-50 milyonun kısa sürede aşılanmasının planlandığı bildirildi. Alınan önlemlere karşın günlük vaka sayılarının daha önceki dalgalardaki olduğu gibi hızla düşmemesinin iki nedeni bulunuyor.
Bunlardan ilki İngiliz mutantı. Şu anda vakaların yüzde 90'ı yüzde 30 daha hızlı yayılan İngiliz mutantı. İkinci ise toplumun yüzde 30'luk bölümünün "Sıkıldım, bunaldım" diyerek yasaklara uymaması.
17 NİSAN SONRASI DÜŞÜŞ BAŞLADI
Üçüncü dalgada kırılma noktası 17 Nisan oldu. Bu tarihten sonra günlük vaka sayıları plato çizmeye başladı ve salgının yayılma hızı düştü. Bir başka önemli gelişmede test-vaka oranının yüzde 16'lara gerilemesi oldu.
2 HAFTADA VAKALAR YÜZDE 35 AZALDI
Kısmi kapanma döneminde 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilmesi, kalabalık iftar sofralarının kurulmaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmesi ve kamuda dönüşümlü mesaiye geçilmesi vaka sayılarında ciddi düşüşlerin yaşanmasını sağladı. İki hafta içinde vaka sayıları yüzde 35 azalarak 40 binlere geriledi.
Tam kapanma gündemi ve kabine toplantısı konusuna kilitlendiğimiz bugünde SABAH'a konuşan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "İki haftalık vaka tablosuna baktığımızda vaka sayılarındaki düşüşler göze çarpıyor. İyileşen hasta sayısında da ciddi artış var. Kısmi kapanma sürecinde vaka sayıları düşmeye devam ederse tam kapanmaya gerek kalmayabilir. Önümüzdeki iki haftada hem vaka sayılarında hem de vefat sayılarında belirgin düşüşler bekliyoruz" dedi.
Türkiye'de 13 Ocak'ta başlayan aşılama sürecinde şu ana kadar 21 milyon 129 bin doz aşı yapıldı. Bunların 13 milyonu 1.doz, 8 milyonu ise 2.doz olarak uygulandı. Böylece Türkiye nüfusunun yüzde 15'i en az bir doz aşı oldu. Toplumda kitle bağışıklığının oluşması için ise 80 milyon doz aşının daha uygulanması gerekiyor.
ÜÇÜNCÜ DALGAYI ATLATACAĞIZ
Ümraniye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cemal Karaağaç: Ümraniye'de 37 mahalle var. 70 ekibimiz var. Her birinde bir doktor ve sağlık çalışanı görevli. Günde ortalama bin 250 civarı adrese gidiyoruz. Her bir ekip ortalama 95 adrese gidiyor. Bu dalgayı da atlatacağız.
Ümraniye filyasyon ekibinden Dr. Selman Yakut: Adres ararken köpek saldırısına da uğradık, karda yollarda da kaldık. Bazı vakalar semptomu olmadığı halde pozitif geliyor. Pozitif değilim diye ısrar ediyor. Bazıları negatif çıkıyor. Ama sürekli test vermek istiyor. İlaçları kullanmak istemeyen var. Her türlü şeyle uğraşıyoruz.
Ümraniye filyasyon ekibinden diş hekimi Çiğdem Canbazoğlu: Pandemi ilk başladığı zaman vaka sayısı azdı, korkusu fazlaydı. Halkın da bizim de... Şimdi vaka sayımız yüksek ama tecrübemiz fazla.
LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN
Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum: 2'şer kişiden 39 ekip günde 50-55 adrese gidiyor. Gece yarısına kadar görevdeyiz. Gece insanları yataklarından kaldırıp 'İlaçlarınızı getirdik' diyoruz. Onlar da şaşırıyor.
Bahçelievler filyasyon koordinatörü Dr. Kübra Haskoloğlu: Pandeminin başından bu yana çok tecrübe edindik. Şimdi bölgede bir kişinin pozitif çıkmasıyla beraber, ilacın kişinin adresinde olması sadece 1 saat sürüyor.
Bahçelievler filyasyon ekibinden Dr. Rumeysa Çelebi: Şimdi virüsü tanıyoruz, çok daha tecrübeliyiz. Dalgalar bizi yormadı ama pozitif vakaya ilaç götüreceğiz, pozitif olduğuna inanmıyor. İkna etmek inanın daha zor. Sırası gelen aşısını mutlaka olsun.
İŞTE SON VERİLERE GÖRE TÜRKİYE'NİN RİSK HARİTASI VE BUNA BAĞLI OLARAK BELİRLENEN RENK TABLOSU
Tam kapanma gündemi ile gerçekleşecek kabine toplantısında masada olacak ve artık mavi-sarı rengin kalmadığı risk-renk haritasında son durum bu şekilde.
ADANA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ADIYAMAN
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
AFYONKARAHİSAR
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
AĞRI
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
AMASYA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ANKARA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ANTALYA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ARTVİN
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
AYDIN
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
BALIKESİR
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
BİLECİK
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
BİNGÖL
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
BİTLİS
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
BOLU
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
BURDUR
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
BURSA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ÇANAKKALE
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ÇANKIRI
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ÇORUM
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
DENİZLİ
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
DİYARBAKIR
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
EDİRNE
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ELAZIĞ
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ERZİNCAN
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ERZURUM
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ESKİŞEHİR
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
GAZİANTEP
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
GİRESUN
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
GÜMÜŞHANE
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
HAKKARİ
Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk grubu
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu
HATAY
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ISPARTA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
MERSİN
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
İSTANBUL
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
İZMİR
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KARS
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KASTAMONU
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KAYSERİ
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KIRKLARELİ
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KIRŞEHİR
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KOCAELİ
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KONYA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KÜTAHYA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
MALATYA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
MANİSA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KAHRAMANMARAŞ
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
MARDİN
Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu
MUĞLA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
MUŞ
Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu
NEVŞEHİR
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
NİĞDE
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ORDU
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
RİZE
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
SAKARYA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
SAMSUN
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
SİİRT
Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu
SİNOP
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
SİVAS
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
TEKİRDAĞ
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
TOKAT
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
TRABZON
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
TUNCELİ
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ŞANLIURFA
Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu
UŞAK
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
VAN
Koronavirüs risk durumu: Yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu
YOZGAT
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ZONGULDAK
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
AKSARAY
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
BAYBURT
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KARAMAN
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KIRIKKALE
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ŞIRNAK
Koronavirüs risk durumu: Orta risk grubu
Kovid-19 renk kodu: 3
Korona virüsü harita rengi: Turuncu
BATMAN
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
BARTIN
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
ARDAHAN
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
IĞDIR
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
YALOVA
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KARABÜK
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
KİLİS
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı
OSMANİYE
Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı