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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklama yapacak...
Giriş Tarihi: 26.4.2021 08:35 Son Güncelleme: 26.4.2021 08:36

SON DAKİKA | ne zaman yapılacak, ? Başkan Erdoğan açıklama yapacak...

AA
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklama yapacak...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Öncelikli gündem başlığının ve olacağı kabine toplantısına yeni bakanlar ilk kez katılacak. Sağlık Bakanı ; Ramazan ayına girilirken alınan kısmi kapanma kararının sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve Rus Sputnik V aşısı hakkında toplantıda bir sunum gerçekleştirecek. Başkan 'ın tam kapanma ve diğer konularda alınan kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Ramazan ayına girilirken alınan kısmi kapanma kararının ardından, 'tam kapanma olacak mı?' sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, yerli aşı çalışmaları, vaka sayıları, aşı tedariği ve tam kapanma konuları gündeme gelecek.

YENİ BAKANLAR İLK KEZ KATILACAK

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Toplantıda Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da sunum yapılacağı tahmin ediliyor. Akar'ın yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da sunum yaparak, önemli dış gelişmeler ile 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde bilgilendirme yapması öngörülüyor.

Yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARI DUYURACAK

Kabine toplantısında alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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SON DAKİKA | Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklama yapacak...
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