Thodex mağdurundan alacak davası

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından Thodex, alım satımını durdurma kararı almıştı. Yüz binlerce yatırımcı mağdur olurken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 Milyar Dolarlık kripto varlıkla yurt dışına firar ettiği iddia edilirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok sayıda mağdur tarafından dilekçe verildiği öğrenilmişti.

Meydana gelen olayla ilgili mağduriyet yaşayan ve yaklaşık 160 bin lira parasını kaptıran mağdur S.K., avukatı Sinan Keskin aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunurken aynı zamanda Thodex şirketine alacak davası açmak açmak amacıyla İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

PARASINI KAPTIRINCA ADLİYEYE KOŞTU

Thodex üzerinden belli miktarlarda Bittorent, Holocoin, Dogecoin, Stellar ve Ripple kripto paralarından alan mağdur S.K., aldığı kripto para değerlerinin değişiklikler saklı olmakla beraber hali hazırda yaklaşık 160 bin lirasını Thodex isimli uygulamaya kaptırdı. Olayla ilgili şirket sahibi olan Faruk Fatih Özer, mağdur S.K.'nın da aralarında olduğu yaklaşık 400 bin kişiden yatırım amacıyla aldığı 2 milyar dolar tutarındaki parayı alıp yurt dışına kaçınca, mağdur S.K. avukatı Sinan Keskin aracılığıyla harekete geçti.

ŞİKAYETİN ARDINDAN ALACAK DAVASI

Avukatı Sinan Keskin aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdur S.K., aynı zamanda İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe vererek Thodex şirketine alacak davası açtı. Avukat Sinan Keskin'in mahkemeye verdiği dava dilekçesinde mağdur S.K.'nın davalı şirketin web sitesi üzerinden belli miktarlarda kripto para aldığı ve o zamanki piyasa değeriyle toplam yatırımının 160 bin lira olduğu belirtildi.

'SÖZLEŞMEYE AYKIRI EYLEMLERİ VAR'

Dava dilekçesinde mağdur S.K.'nın Thodex şirketi üzerinden aldığı kripto paraları satmak istediği, ancak davalı şirketin web sitesini haklı bir sebep olmaksızın kapatmasından kaynaklı mağdurun işlem yapamadığı aktarılırken Thodex şirketinin sözleşmeye aykırı eylemleri ve suç teşkil eden hareketleri nedeniyle mağdur S.K.'nın satın aldığı kripto paraları satamadığı gibi kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşılamadığı söylendi.

'MAL VARLIĞINA VE BANKA HESAPLARINA EL KONSUN'

Aynı zamanda dava dilekçesinde mağdur S.K.'nın zararının giderilmesi ve alacak hakkının güvence altına alınması için mahkemeden, ivedilikle davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEP EDİLDİ

Ayrıca avukat Sinan Keskin, verdikleri dava dilekçesinde belirsiz alacak kapsamında dava açılma zorunluluğunun hasıl olduğu belirtilerek mahkemeden dava konusu alacak miktarının tam şekilde tespit edilebilmesi adına bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti.

'ŞİMDİLİK 1000 TL ÖDEME YAPILSIN'

Dilekçede, mahkemeden sözleşmeye aykırı davranan davalı şirket aleyhine belirsiz alacak kapsamında ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL ödenmesine, davalı şirketin tespit edilecek malvarlığına tedbir konulmasına karar verilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa bırakılmasına karar verilmesi talep edildi.