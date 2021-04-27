FETÖ'ye operasyon! Komiser yardımcılığı sınav soruşturmasında 14 kişi hakkında flaş karar

Ankara'da yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerine sınav sorularını dağıtan ve soruları alan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 12 FETÖ şüphelisi hakkında, gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.