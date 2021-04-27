Rus ve İtalyan tarihçilerden Biden'a '1915 Olayları' tepkisi: O Ermeni lobisinin üyesi

1915 öncesinin de bilinmesi gerektiğini vurgulayan İtalyan tarihçi, "Benim fikrimce Ermenilerin tehcir edilmesi kötü bir olay ama 1915 öncesini de bilmek gerekir. O yıldan önce Osmanlı Devleti'nin içerisinde ve dışında kalan birçok Müslüman topluluğa etnik temizlik gerçekleştirilmeye çalışıldı. 1915'te olanları 100 yıl boyunca Müslümanlara yapılanlardan ayırmak doğru değil." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN AMERİKAN YERLİLERİNE YAPTIKLARI SOYKIRIMDIR"

Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi sözlerini şöyle noktaladı:

"1915'teki olayları soykırım diye etiketleyeceksek soykırım denecek başka olaylar var. O zaman ABD'nin 1862'nin Amerikan yerlilerine yaptıkları da soykırımdır. Eğer adalet istiyorsanız herkese karşı adil olmalısınız. Sorun şu ki soykırım ifadesi politik bir adım haline getirilemez. Siyasi bir pazar olur. Bir lobi ne kadar güçlüyse yaşadıklarını soykırım olarak nitelemesine imkan vardır. Ancak tarih pazar yeri değildir."