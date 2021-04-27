İtalyan ve Rus tarihçilerden Biden'a sözde Ermeni soykırımı tepkisi | Video

Kremlin eski danışmanı Mikhail Delyagın ve İtalyan tarihçi Prof. Dr. Fabio L. Grassi ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına 'soykırım' demesine tepki gösterdi. Biden'ın Türkiye'nin gücünden rahatsız olduğunu belirten Delyagın, "O ABD'deki Ermeni lobisinin bir üyesi" dedi.