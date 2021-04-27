Son dakika | Şehit diplomat eşinin sessiz çığlığı! Biden'a tepki

Ermeni terör örgütleri 1970 ve 80'lerde düzenlediği silahlı ve bombalı saldırılarda, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili de mücadele yürüten Türk diplomatları hedef aldı. Ermeni terör örgütleri ASALA ve JCAG, 31 diplomat ve yakınını şehit etti

SON DAKİKA | ŞEHİT EŞİNDEN TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı skandal açıklama, Türkiye'den büyük tepki görürken, Ermeni terörüne en sevdiklerini kurban veren şehit yakınlarının ise vicdanını kanattı. 40 yılı aşkın süredir Ermeni terörünün gerçek yüzünü dünyaya anlatma mücadelesi veren ailelerin acısı, Biden'ın açıklamasıyla yeniden tazelendi. Görüştüğümüz bir şehit diplomat eşi, bu açıklamadan duyduğu üzüntüyü de kızgınlığı da dile getirdi.