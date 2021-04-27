Son dakika: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'ın son görüntüleri ortaya çıktı! son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Irak'ın Kuzeyindeki Nirvaseytu bölgesin yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytü bölgesinde araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak Şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Hakkari Üniversitesi Röktürü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

SON DAKİKA: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'ın şehadet makamına yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı "Kendine iyi baksın, Allah'a emanet olsun"

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın, operasyona giderken sınırı geçmeden hemen önce, silah arkadaşları tarafından çekildiği ileri sürülen videosu ortaya çıktı.

Görüntülerde, silah arkadaşının, 'Var mı Soner'e bir notun' diye sorduğu, Kıvık'ın ise, "Kendine iyi baksın, Allah'a emanet olsun" demesi yer alıyor.