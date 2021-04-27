SON DAKİKA: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'ın şehadet makamına yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı "Kendine iyi baksın, Allah'a emanet olsun"
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Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın, operasyona giderken sınırı geçmeden hemen önce, silah arkadaşları tarafından çekildiği ileri sürülen videosu ortaya çıktı. Görüntülerde, silah arkadaşının, "Var mı Soner'e bir notun" diye sorduğu, Kıvık'ın ise "Kendine iyi baksın, Allah'a emanet olsun" demesi yer alıyor.