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Giriş Tarihi: 27.4.2021 14:13

Son dakika: soruşturmasında Başsavcılıktan flaş itiraz

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Thodex soruşturmasında Başsavcılıktan flaş itiraz

Çok sayıda yatırımcıyı dolandırıp yurt dışına kaçan 'e yönelik yürütülen soruşturması kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Çok sayıda yatırımcıyı dolandırıp yurt dışına kaçan Fatih Faruk Özer'e yönelik yürütülen Thodex soruşturması kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında dün tutuklamaya sevk edilen ve haklarında Adli Kontrol Kararı verilen 6 şüpheli ile ilgili olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sulh Ceza Mahkemesine tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde itiraz yapıldı.

İtirazı bir üst hakimlik değerlendirecek. İtiraz kabul edilirse serbest kalan 6 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılacak.

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Son dakika: Thodex soruşturmasında Başsavcılıktan flaş itiraz
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