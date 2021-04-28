Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da tefecilik operasyonu
Giriş Tarihi: 28.4.2021 07:37 Son Güncelleme: 28.4.2021 07:45

’da tefecilik operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da tefecilik operasyonu

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muş ile İstanbul’da Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde tefecilik, silahlı tehdit, yağma gibi suçlara karıştığı belirlenen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muş ile İstanbul'da Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde tefecilik, yağma, silahlı tehdit ve hürriyeti yoksun bırakma suçlarına karıştığı iddia edilen kendilerine "Muşlular Çetesi" denilen grubun yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Özel harekat timlerinin de katıldığı 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda polis ekipleri girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonrasında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon sırasında özel harekât timleri, sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.
Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da tefecilik operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA