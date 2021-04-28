İstanbul’da tefecilik operasyonu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muş ile İstanbul'da Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde tefecilik, yağma, silahlı tehdit ve hürriyeti yoksun bırakma suçlarına karıştığı iddia edilen kendilerine "Muşlular Çetesi" denilen grubun yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Özel harekat timlerinin de katıldığı 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda polis ekipleri girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonrasında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon sırasında özel harekât timleri, sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.