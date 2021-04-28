Kaçacak yer yok

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen Pençe Yıldırım-Şimşek operasyonu ile PKK'lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Hakkari'nun Çukurca ilçesi karşısında Irak sınırı içinde kalan Metina Vadisi'nde süren harekâtta, örgütün kullandığı Hiror kampı teröristlerden temizlendi.Arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.Böylece Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 37 oldu.Diğer taraftan teröristlerin mağara ve sığınaklarında yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında; uzaktan komutalı Doçka uçaksavar silahı ile 85 adet mühimmatı, 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve 150 adet mühimmatı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet RPG 7 Roketatar ve 7 adet mühimmatı, 4 adet sevk fişeği, 2 ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar METİ timleri tarafından imha edildi.Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. PençeŞimşek- Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur" denildi. ANKARA