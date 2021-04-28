Son dakika: FETÖ'nün "Kayseri imamı" davasında şok tanık! Bütün örgüt bağlarını inkar edip "Benzetmiş olabilirler" dedi

FETÖ'nün Kayseri İl İmamlığını yapan "Akif" kod adlı Serdal Karakurt, 4 yıldır gaygubet evinde saklanıyordu. Geçen yıl 10 Ekim'de Ankara'da düzenlenen operasyonla Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde, sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanan Serdal Karakurt, Silahlı Terör Örgütü Kurma ve yönetme, Silahlı Terör Örgütüne üye olma, Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ilk savunmasını yapan Serdal Karakurt üzerine atılı suçları kabul etmedi. Karakurt hakkında hazırlanan iddianamede, zanlının örgüt elebaşı Gülen'i ziyaret etmek için ABD ülkesine ziyarete gittiği, burada örgüt elebaşının yarım bıraktığı yemekten örgüt elebaşının yediği kaşık ile yediği belirtilmişti.

"BENZETMİŞ OLABİLİRLER"

Ankara 23. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan Serdal Karakurt duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede savunmasını yapan Karakurt üzerine inkara sarıldı. Karakurt, ''Kendi ticari çıkarımı düşünerek insanlarla ilişki kurdum, örgütle bağlantılı insanlarla ilişki kurduysam da haberim yoktur" dedi. Karakurt, FETÖ elebaşının yarım bıraktığı yemekten yemediğini, hiç ABD ülkesine örgüt liderini ziyaret amaçlı gitmediğini beyan etti. Mahkeme başkanının ''Neden bu kadar insan senin hakkında ifade verdi, bir değil iki değil" sorusuna Serdal Karakurt "Benzetmiş olabilirler" cevabını verdi. Serdal Karakurt'un iddianamede bulunan bylock hesaplarının kendisine ait olmadığı söylemi üzerine mahkeme başkanı delilleri sundu.

'ISRARCI OLDULAR MİDEM BULANDI'

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tanık Hüseyin Mercan, tutuklu sanık Serdal Karakurt hakkında '2011'de bizim evdeki sohbette tesadüfen gördüm, sohbet imamlığı vasfıyla oradaydı. Sohbette genelde güncel konular konuşulurdu, örgüt elebaşının yazdığı kitaplardan kesitler okunurdu. Adını Akif olarak bilirim, Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde FETÖ'nün kampına gittiğimizde kendisi de vardı. Kampta bir adam bize yarım olan bir tabildot getirdi, bu yemek kimin diye sorduğumuzda, 'Hocamız hasta, bu kadarını yiyebiliyor' dediler. ben Gülen'in artığı olduğunu anlayınca asla yemedim, ısrarcı oldular midem bulandı. Kalan yemeğin artığını FETÖ üyesi olan 3-4 kişi kıymetli bir şeymiş gibi kaşıklayıp yedi. O olaya çok şaşırdım, iğrenç bir durumdu" dedi.