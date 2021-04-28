Son Dakika Haberi: Bakan Soylu duyurdu! Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler

"FOTOĞRAF ELEŞTİRİLERİNE YANIT"

Özer ile birlikte olan fotoğrafı gündeme gelen Bakan Soylu, "Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmiyelim mi diyeyim. Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Vatandaş fotoğraf çektirmek istediğinde veya makama geldiğinde fotoğraf çektirmek istediğinde çektirmeyecek miyim?" şeklinde konuştu.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Soylu, 7 bin 412 sığınak barınak ve deponun içerisinde; 94 ton patlayıcı, 257 füze ve roket, 2 bin 839 silah, bin 168 eyp ve mayın, 4 bin 419 el bombası, 10 bin 624 tüp, bin 491 jenaratör, 432 ton da gıda ele geçirildiğini bildirdi.

"KARAYILAN MAĞARASINDAN ÇIKAMIYOR, SPORU DA MAĞARADA YAPIYOR"

Soylu, "Türkiye'de şu an terörist sayısı 282'dir. Karayılan mağarasından çıkamıyor şu an. Sporu da mağarasında yapıyor. Onlar benim ne demek istediğimi anladılar. Bu yıl teröristlerin kaçış yılı olacak" ifadelerine yer verdi.

"KIRMIZI LİSTEDEKİ FIRAT ŞİŞMAN YARALI OLARAK ELE GEÇİRİLDİ"

Bakan Soylu, kırmızı kategoride aranan Fırat Şişman'ın yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi. Soylu Şişman'ın bir süredir ellerinde olduğunu ve kritik bilgiler aldıklarını da aktardı.

"BİZ SÖMÜRÜCÜ BİR MİLLET DEĞİLİZ"

Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlara teşekkür eden Soylu, buradaki vatandaşların terör örgütlerine karşı kaya gibi durduğunu belirtti ve "Biz hep birlikte ülkemizi yarınlara güçlü getirmeliyiz. Bizim sadece kendimize sorumluluğumuz yok. Bizim Suriye,ye Irak'a, Balkanlar için yapmamız gerekenler var. Biz sömürücü bir millet değiliz, olmadık" dedi.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'NUN BATI'DAN NEYİ EKSİK?"

Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da Batı'dan neyi eksik? Havalimanı var, okullar var öğretmenler var spor sahaları var her şeyleri var. Caddeleri cıvıl cıvıl. Tarım var. Bugün 5 valimizle görüştüm, her birinde büyük heyecanlar var." ifadelerini kullandı.

GRİ PASAPORT SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ

Gri pasaport soruşturmasıyla ilgili de konuşan Soylu, "Bundan 1 ay önce biz gri pasaport soruşturmasına başladık. Arkadaşlarım tespit ettiler. Valimizden bir bilgi geldi. Gri pasaport kullanmayla ilgili bir şeyler seziyoruz diye. Elazığ ile ilgili soruşturmaya başladık. 19 ilde yaklaşık 27 belediyede soruştura yapılıyor" dedi.

804 KİŞİ GERİ DÖNMEDİ

Bakan Soylu gri pasaport kullanımıyla ilgili rakamları paylaştı. Buna göre; hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkan kişi sayısı 109 bin kişi, belediyelerden yurt dışına çıkan 8 bin 123 kişi, belediyelerden grup halinde çıkan sayısı 2 bin 872 kişi. Pasaport süresi bitip dönmeyen sayısı ise 804 kişi. Öte yandan valilerce reddedilen başvuru sayısı ise 4 bin 456. Ayrıca Soylu, "Birkaç kişi istismar etti diye bunu engeleme yaklaşımına gitmemek lazım. İstismarları önleyecek düzenlemeler getirilmeli" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'YLE İLGİLİ

İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Soylu Kades'e dikkat çekti ve 2 milyon 200 bin kişinin bu uygulamayı indirdiğini söyledi. Polislerin kadınların şikayetine karşılık vermediği iddialarına da tepki gösteren Soylu, kadın şiddetinin azaldığını gösteren bir tablo gösterdi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE AZALMA VAR

Tabloya göre İstanbul Sözlşemesi'nin yürürlükte olduğu 7 Şubat - 19 Mart tarihleri arasında 39 kadının hayatını kaybederken, İstanbul Sözlşemesi'nden sonraki 19 Mart - 28 Nisan tarihleri arasında 28 kadın hayatını kaybetti ve azalış yüzde 28 oldu.