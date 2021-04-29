Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar | Video

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bugün İstanbul'da bir katliamın önlendiğini bildiren Bakan Soylu,"Bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar" ifadelerini kullandı. Öte yandan tam kapanmada kimlerin muaf olacağı yönündeki soruya da yanıt veren Soylu, "İstisnai işlerde izin için e-başvuru sistemi getiriyoruz. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler" dedi.