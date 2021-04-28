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Giriş Tarihi: 28.4.2021 11:12 Son Güncelleme: 28.4.2021 11:33

: Yunan TV kanalında Türk korkusu! 'Türk silahları kafamızı karıştırıyor'

SON DAKİKA: Yunan TV kanalında Türk SİHA korkusu! 'Türk silahları kafamızı karıştırıyor'

haberi...Türkiye savunma sanayi konusunda attığı dev adımlarla dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor. 'da son günlerde en fazla gündeme gelen konulardan biri de Türk savunma sanayi ve özel olarak da Türk 'ları. Bu kez Skai TV'deki oturumda muhabir Manolis Kostidis, Türkiye'nin insansız hava aracının özellikleri karşısında duyduğu endişeyi dile getirdi. Bir başka sunucu ise "Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz." şeklinde tepki verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Türkiye İHA'lar ve SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayi alanında gösterdiği gelişimle dünyada kendinden söz ettiriyor. Önce Suriye ve Irak'taki operasyonlar sonra Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında aldığı zafer Türk silahlarının geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

YUNANİSTAN'DA GÜNDEM YİNE SİHA'LAR

Türkiye'nin, savunma alanında özellikle İHA ve SİHA'larla açtığı çığır, tüm dünyada olduğu gibi Yunanistan'da da konuşulmuya devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda kullanılan insansız hava araçları, etkinliğiyle adından söz ettiriyor.

Yunan basınından Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, daha önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli savaş uçağı programı kapsamında genç mühendis istihdamı için ilan açtığını elindeki gazeteyle göstermişti.

Yunan televizyonunda "Aksungur SİHA" endişesi | Video

AKSUNGUR, YUNAN BASININDA

Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini Yunanistan merkezli televizyonda masaya yatırmaya devam eden Kostidis, TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur SİHA'dan bahsetti.

Söz konusu insansız aracın ANKA İHA'nın gelişmiş formu olduğunu belirten Kostidis, "Bu uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan 40 saat uçabiliyor. 750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetine sahip." dedi.

"ETKİLEYİCİ OLAN NOKTA..."

"Etkileyici olan noktanın, Türkiye'nin insansız hava araçları sayesinde para tasarrufu yapacak olması" diyen Kostidis, "Çünkü bu İHA, hedeflere saldırmak için F-4 ve F-16 savaş uçaklarının görev yükünü paylaşacak." ifadesini kullandı.

Yunan muhabirin, bu gelişmenin Yunanistan'ı endişelendirmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE ARTIK KAFAMIZI KARIŞTIRIYOR"

Stüdyodaki sunuculardan biri, gelişmeler karşısındaki şaşkınlığını dile getirirken, "Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz." şeklinde tepki verdi.

Manolis Kostidis ise "O yüzden mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Yunan TV kanalında Türk SİHA korkusu! 'Türk silahları kafamızı karıştırıyor'
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