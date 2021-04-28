SON DAKİKA: Yunan TV kanalında Türk SİHA korkusu! 'Türk silahları kafamızı karıştırıyor'

"TÜRKİYE ARTIK KAFAMIZI KARIŞTIRIYOR"

Stüdyodaki sunuculardan biri, gelişmeler karşısındaki şaşkınlığını dile getirirken, "Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz." şeklinde tepki verdi.

Manolis Kostidis ise "O yüzden mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler" diye konuştu.