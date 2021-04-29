Film gibi olay! Virüs dedektifleri kayıp kardeşleri de buldu





FİLYASYONUN KAHRAMANLARI

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz: 42 filyasyon ekibimizle, 973 bin nüfuslu ilçemizde gece gündüz çalışarak virüsün izini sürüyoruz. Pozitif çıkan vatandaşların yakınlarının adres ve telefonlarına ulaşmak için iz sürüyoruz. İki kardeşi kavuşturduk. Bu hiç unutamayacağız bir hikâye. Mutlu sonla bitmesi bizi de çok mutlu etti.

Esenyurt Filyasyon Koordinatörü Dr. Emre Doğan: Bir yıldan fazla zamandır virüsün kökünü kazımak için uğraşıyoruz. Hastalıkla uğraşırken, tüm bunların içinde böylesine bir kavuşma hikâyesine imza atmak bizi çok mutlu etti. Filyasyonda görevli tüm sağlıkçıların yüzünü gülümsetti.

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