Son dakika... MSB az önce açıkladı: Terör hedefleri yerle bir...

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları açıklamasında bulundu. Bakanlık, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları, tespit edilen terör hedeflerini etkili şekilde vuruyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika paylaşımı! Terör hedeflerinin vurulma anı kamerada