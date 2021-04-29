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Giriş Tarihi: 29.4.2021 13:15 Son Güncelleme: 29.4.2021 13:18

... MSB az önce açıkladı: hedefleri yerle bir...

Son dakika... MSB az önce açıkladı: Terör hedefleri yerle bir...

haberi: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. MSB, "Kahraman Komandolarımız Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarımızla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor." dedi.

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları açıklamasında bulundu. Bakanlık, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları, tespit edilen terör hedeflerini etkili şekilde vuruyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika paylaşımı! Terör hedeflerinin vurulma anı kamerada

MSB'in açıklaması şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN VURULUYOR

Kahraman Komandolarımız Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarımızla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Operasyonlar planlandığı gibi devam ediyor.

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Son dakika... MSB az önce açıkladı: Terör hedefleri yerle bir...
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