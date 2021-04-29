Son dakika... MSB az önce açıkladı: Terör hedefleri yerle bir...

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları açıklamasında bulundu. Bakanlık, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları, tespit edilen terör hedeflerini etkili şekilde vuruyor." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika paylaşımı! Terör hedeflerinin vurulma anı kamerada
MSB'in açıklaması şu şekilde:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyor.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları, tespit edilen terör hedeflerini etkili şekilde vuruyor.https://t.co/DwDdTlYXPB pic.twitter.com/uaKBy9ow0i— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2021
HAVADAN VE KARADAN VURULUYOR
Kahraman Komandolarımız Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarımızla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor.