Video Haber Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika paylaşımı! Terör hedeflerinin vurulma anı kamerada

Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika paylaşımı! Terör hedeflerinin vurulma anı kamerada

Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika paylaşımı! Terör hedeflerinin vurulma anı kamerada
29.04.2021 | 13:10

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Irak kuzeyindeki terör hedeflerinin vurulma anlarına ait görüntüleri paylaştı.

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