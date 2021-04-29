Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! Pfizer/BioNTech aşı randevusunda yeni düzenleme...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarında Pfizer/ BioNTech aşılarının iki doz arasındaki uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/BioNtech aşısı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre; ikinci doz randevusu alanların randevuları korunacak....