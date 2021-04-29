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Giriş Tarihi: 29.4.2021 09:57 Son Güncelleme: 29.4.2021 10:34

Son dakika: duyurdu! Pfizer/BioNTech aşı randevusunda yeni düzenleme...

AA
Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! Pfizer/BioNTech aşı randevusunda yeni düzenleme...

Son dakika haber... toplantısının ardından Sağlık Bakanı , yaptığı açıklamalarında BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 haftaya çıkarıldığını açıklamıştı. kaynaklarından Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama geldi. Buna göre; Pfizer/ için randevularını almış olanların randevuları korunacak...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarında Pfizer/ BioNTech aşılarının iki doz arasındaki uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/BioNtech aşısı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre; ikinci doz randevusu alanların randevuları korunacak....

KARAR ÖNCESİNDE ALINAN RANDEVULAR GEÇERLİ

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının birinci ve ikinci doz aralığının 6-8 haftaya çıkarılması kararı öncesinde alınan ikinci doz randevularının geçerli olacağı bildirildi.

BAKAN KOCA'DAN İKİNCİ DOZ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı" verisi ele alındı ve sonrasında iki doz arasındaki uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, BioNTech aşısının ikinci dozu için Sağlık Bakanı Koca'nın duyurduğu bu karar öncesinde randevu alanlara, aşı olabilecekleri yeni tarih aralığı kısa mesaj yoluyla iletildi.

E-NABIZ SİSTEMİ ÜZERİNDE YER ALDI

Sabah saatlerinde ise e-Nabız sistemi üzerinde, önceki randevu gün ve saatlerinde aşının uygulanabileceği bilgisi yer aldı.

Söz konusu değişikliğin, iki doz arası uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması kararının öncesinde ikinci doz randevusunu alanları kapsadığı, ikinci doz için henüz randevu almamış olanlara ise 6-8 hafta sonrasına randevu verileceği öğrenildi.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! Pfizer/BioNTech aşı randevusunda yeni düzenleme...
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