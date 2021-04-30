Damat, kaynanasını taciz etti! Tacizci damata 10 yıl hapis talebi

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen olayda T.G. evli olan kızının yanına gitti ve gece orada kaldı. Sabah saatlerinde iddiaya göre, Gökhan N. uyuyan kayınvalidesinin odasına girdi ardından kayınvalidesine tacizde bulundu. T. G. damadından şikayetçi oldu.

Büyükçekmece Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, T.G. ifadesinde 4 Eylül tarihinde kızı ve damadının Büyükçekmece'de bulunan evlerine ziyarete gittiği ve oturma odasında sabah saatlerinde uyurken bacağına bir el ile okşama hissederek uyandığını karşısında damadı olan şüpheli Gökhan N.' yi gördüğü anlatıldı. İddianameye göre, şüpheli damat T. G.'ye sus işareti yaptı. T G.'nin yataktan kalkmak istediği sırada damadı Gökhan N. Kollarından tutarak yüzünü duvara yasladığı kadının eli ile ağzını kapattı. T.G. kendisini bırakmak için çırpındığı sırada içeriye kızı Ç.N.'nin odaya girdiği ve damadından şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede Ç.N.'nin yer alan ifadesinde, olay günü odaya girdiğinde eşi Gökhan'ın annesini yüz üstü yüzü duvara gelecek şekilde duvara yasladığını ve üzerinde kıyafet olmadığını annesine tacizde bulunduğunu gördüğüne yer verildi. Şüpheli Gökhan N.'nin alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini her evlilikte olabilecek problemlerin kendi evliliğinde var olduğunu olay günü hep birlikte kahvaltı yaptıklarını eşinin kendisinden boşanmak istemesi nedeni ile hem kendisi hem annesi hem teyzesi tarafından kendisine komplo kurulduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin olay günü cinsel saldırı suçunu işlediği anlaşılmakta denildi. Şüpheli Gökhan N.'nin 'basit cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.