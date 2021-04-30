Şehrazat ve Acun Medya bu sefer sulh oldu

Besteci ve söz yazarı Şehrazat, Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 'Aynen Öyle', 'Kınalı Bebek', 'Yaz Yaz Yaz', 'Yalnızlığa Hüküm Giydim', 'Adaletsiz Yar', 'Kıyamam', 'Maazallah' ve 'Çek Babam Çek' adlı eserlerinin programlarda izinsiz kullanıldığı belirterek Acun Medya ve TV 8 kanalına tazminat davası açmıştı.

TAZMİNAT ÖDENMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl dava karara bağlanmış ve mahkeme Acun Medya'nın yasal faiziyle birlikte 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminat ödemesi hükmetmişti. Ünlü söz yazarı aynı zamanda Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkeme'sine başvurarak yeni bir dava eklemişti.

BİRKAÇ KATI ÖDENSİN İSTEDİ

Şehrazat 'Aynen Öyle', 'Kınalı Bebek', 'Yaz Yaz Yaz' ve bahsi geçen diğer parçalarının izinsiz kullanılması halinde sözleşme yapılmamış gibi tespit edilen miktarın birkaç katı şeklinde kendisine ödeme talebinde bulundu.

ÜCRETTE ANLAŞTILAR

Mahkeme, bestecinin şarkılarının bedellerini tespit etti. Mahkemenin sunmuş olduğu bedel ücreti doğrultusunda Şehrazat ve Acun Medya arasında sulh sağlandı. Tarafların anlaşma yapmasının üzerine mahkeme davayı düşürdü.