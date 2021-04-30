Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Nisan koronavirüs vaka sayısı tablosunu paylaştı! İşte, Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Sağlık Bakanlığı 30 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 265 bin 287 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 31 bin 891, hasta sayısı da 2 bin 673 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 534 olarak kayıtlara geçti. Bugün 394 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı ise 40 bin 131'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 68 bin 183 kişi iyileşirken toplam iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi. Bugüne kadar 47 milyon 261 bin 999 test yapıldı ve toplam vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591'e çıktı.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Nisan koronavirüs vaka sayısı tablosunu paylaştı! | Video

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