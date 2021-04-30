Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Nisan koronavirüs vaka sayısı tablosunu paylaştı! | Video

SON DAKİKA HABERİ! Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs salgını alınan tedbir kararlarıyla birlikte düşüşe geçerken, vaka ve vefat sayılarında hedeflenen seviyelere ulaşılması için 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma süreci dün başlarken, sürecin ardından vaka sayılarının hedeflenen seviyelere gelmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 30 Nisan güncel koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum...