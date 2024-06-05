Şanlıurfa'da çıkan orman yangını korkuttu!
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunca kontrol altına alınarak söndürüldü.
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