6. Etnospor Kültür Festivali başlıyor | Video

6. Etnospor Kültür Festivali 6-9 Haziran arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. 30 ülkeden katılımın olacağı festival 4 gün sürecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, A Haber'de yaptığı açıklamada, "7 Ekim’den bu yana İsrail’in Filistin’e karşı düzenlediği soykırımı burada çocuklar temelinde ele almak istiyoruz. Filistinli misafirlerimiz olacak. Onlar hem kendi sanatlarını icra edecek hem Gazze’deki çocuklarında oynamaya hakkı olduğunu orada yaşatmaya çalışacağız.” dedi.