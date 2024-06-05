Video Haber Dilek Güngör | Suudi yollarını Türkler yapacak!
Dilek Güngör | Suudi yollarını Türkler yapacak!

Dilek Güngör | Suudi yollarını Türkler yapacak!

05.06.2024 | 16:33

Dilek Güngör'ün 05.06.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yavuz Donat | Cevdet Yılmaz... Gönülleri fethediyor 09:26
Yavuz Donat | Cevdet Yılmaz... Gönülleri fethediyor 05.06.2024 | 16:43
Melih Altınok | AYM’nin ışıkları yanıyor 05:32
Melih Altınok | AYM'nin ışıkları yanıyor 05.06.2024 | 16:41
Okan Müderrisoğlu | Kuzey Suriye’de ateşle imtihan! 06:10
Okan Müderrisoğlu | Kuzey Suriye'de ateşle imtihan! 05.06.2024 | 16:39
Dilek Güngör | Suudi yollarını Türkler yapacak! 02:51
Dilek Güngör | Suudi yollarını Türkler yapacak! 05.06.2024 | 16:33
6. Etnospor Kültür Festivali başlıyor | Video 06:02
6. Etnospor Kültür Festivali başlıyor | Video 05.06.2024 | 16:00
TCMB Başkanı Karahan’dan 500 ve 1000 liralık banknot açıklaması | Video 03:33
TCMB Başkanı Karahan'dan 500 ve 1000 liralık banknot açıklaması | Video 05.06.2024 | 08:45
Bozdoğan-41 operasyonunda 3 terörist etkisiz | Video 00:39
Bozdoğan-41 operasyonunda 3 terörist etkisiz | Video 05.06.2024 | 08:45
Bunun adı eziyet! CHP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden, 38 derece güneşin altında mesai çıkışı anma töreni! 00:16
Bunun adı eziyet! CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden, 38 derece güneşin altında mesai çıkışı anma töreni! 04.06.2024 | 23:59
Şanlıurfa’da çıkan orman yangını korkuttu! 00:19
Şanlıurfa'da çıkan orman yangını korkuttu! 04.06.2024 | 23:53
Kızıltepe’de çıkan yangında 40 dönüm arpa ve buğday ekini yandı 01:06
Kızıltepe’de çıkan yangında 40 dönüm arpa ve buğday ekini yandı 04.06.2024 | 22:34
Feribottan baraj gölüne atlayan şahıs kayboldu 00:21
Feribottan baraj gölüne atlayan şahıs kayboldu 04.06.2024 | 22:23
İstanbul Küçükçekmece’de bir bina çökmüştü! Ev sahibinin ifadesi ortaya çıktı! 02:12
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çökmüştü! Ev sahibinin ifadesi ortaya çıktı! 04.06.2024 | 22:10
“Künde” tekniğiyle yakaladı… Firari suçluyu böyle kilitledi! 00:43
“Künde” tekniğiyle yakaladı… Firari suçluyu böyle kilitledi! 04.06.2024 | 22:08
DEM Parti’den Meclis’te provokasyon! Kürsüyü işgal ettiler: Yumruklar havada uçuştu 01:20
DEM Parti'den Meclis'te provokasyon! Kürsüyü işgal ettiler: Yumruklar havada uçuştu 04.06.2024 | 21:01
Son Dakika: Kurban Bayram Tatili 9 gün oldu mu? Başkan Erdoğan kararı açıkladı 00:51
Son Dakika: Kurban Bayram Tatili 9 gün oldu mu? Başkan Erdoğan kararı açıkladı 04.06.2024 | 19:21
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 39:16
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 04.06.2024 | 19:19
Son Dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 01:45
Son Dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 04.06.2024 | 19:03
MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu 03:13
MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu 04.06.2024 | 18:51
15 ilde düzenlenen “Sibergöz-43” Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı | Video 01:22
15 ilde düzenlenen “Sibergöz-43” Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı | Video 04.06.2024 | 15:22
Bahçeli’den grup toplantısında net mesajlar: Terörist başkan, vekil istemiyoruz | Video 37:12
Bahçeli'den grup toplantısında net mesajlar: "Terörist başkan, vekil istemiyoruz" | Video 04.06.2024 | 12:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA