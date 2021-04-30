Tam kapanma ile ilgili son dakika haberleri ve kritik uyarılar peş peşe geldi. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Seyahat yasağı saat kaçta başlıyor sorularına karşı oluşturulan bilgi kirliliğine karşı tam kapanma genelgesini aydınlatan uyarılar ve bilgilendirmeler yaparken uzmanlar da tam kapanma döneminde dolandırıcıların kullanabileceği yöntemlere dikkat çekerek oltaya gelmeyin uyarısında bulundu. İşte bugün başlayan tam kapanma sürecine ilişkin en net bilgiler ve son dakika haberleri
TAM KAPANMA SÜRECİNDE OLTAYA GELMEYİN
Evde kalınan süre boyunca siber hijyenin de çok önemli olduğuna vurgu yapan uzmanlar kimlik ve para hırsızlığı hedefli oltalama saldırılarına karşı dikkatli olun çağrısı yaptı ve şu örnekleri verdi: "Sağlık Bakanlığı size ödeme yapabilir" "Ramazan ayı için yardım alınız", "Para dağıtılıyor, linki tıkla", "Aşı sırası sana geldi, sıranı al", "17 günü evden iş imkânıyla değerlendir" şeklinde kısa mesajla vatandaşları oltalamaya çalışan dolandırıcılara karşı siber güvenlik uzmanları dikkat çekici uyarılarda bulundu.
Uzmanlar, bilindik ve güvenilir sitelerden alışveriş yapılması, kişisel ve kredi kartı bilgilerinin verilirken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
BİLDİRİMLERİ DİKKATE ALIN
Uzmanlar, "Her gelen linke ve e-mail'e tıklamayın. Mobil uygulamaları kullanın. Aşı veya ramazan yardımlarıyla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan bildirimleri dikkate alın" uyarısında bulundu. Vatandaşların kredi kartı ve kişisel bilgilerini online sitelerde kullanırken çok dikkatli olmaları tavsiye edilidi.
PİŞMAN OLMAYIN!
Siber güvenlik uzmanı Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran, sahte alışveriş siteleri, yardım SMS'leri, aşıda öncelik mesajlarıyla ilgili yapılan oltalama faaliyetlerine karşı vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.
TAM KAPANMA BAŞLARKEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ ADETA KAÇIŞ KAOSU OLUŞTU!
Tam kapanmanın adresi, yazlık bölgeler oldu. Vatandaşlar üç haftalık kirası 8 ila 50 bin lira arasında değişen yazlıklara akın etti. Kaş-Kalkan ise en gözde bölge oldu
29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanacak tam kapanma, vatandaşları alternatif arayışına yönlendirince, yazlık kiralamalarına talep patlaması yaşandı. Bayramı da içine alan 18 günlük kapanma için yazlık bölgelere yönelen vatandaşlar, bu süreci de doğa içinde geçirecek alternatif arayışına yöneldi.
Söz konusu dönem için ortalama sekiz kişilik, 4+1 villaların fiyatları 8 bin liradan başlayarak 50 bin liraya kadar çıktı. Villa fiyatları, konumu, denize uzaklığı, havuzu gibi kriterlere göre değişirken, 2+1, 4 kişilik apartların fiyatları ise 4 ila 6 bin TL arasında değişiyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Üyesi ve Villaapart'ın Genel Müdürü Yeliz Patıroğlu, bayram dönemini de kapsayan tam kapanma sürecinde yüksek bir ilgi olduğunu söyledi.
Patıroğlu, "Bu dönemde çalışan ve seyahat izni olanlar ebeveynleri ile çocuklarını tatile gönderiyor. Böylece hem çocuklarına hem de anne-babaya karantina sürecini eğlenceli bir hale getirmiş oluyorlar" dedi. Villaları iki ailenin kiraladığını aktaran Patıroğlu, "Bahçesi, balkonu, havuzu olan bu evlerde insanlar nefes alıyorlar" diye konuştu.
KAŞ-KALKAN BÖLGESİ LİDER
Yazlık ve villalara tüm Türkiye'den ilgi olduğunu anlatan Patıroğlu, "En yüksek ilgi ise İstanbul'dan. Bunu Ankara, Bursa ve İzmir takip ediyor" ifadelerini kullandı. Pandeminin başında olduğu gibi yine Kaş-Kalkan bölgesine yönelik yüksek ilgi olduğunu aktaran Patıroğlu, "Bu bölge yine lider. Buraları Bodrum, Fethiye ve Datça takip ediyor" dedi. Belek ve Çeşme'ye bu yıl talebin önceki yıllara kıyasla düştüğünü anlatan Patıroğlu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlar ise Mersin ve çevresine ilgi gösteriyor. İstanbul'un yakın çevresinde de Armutlu ve Sapanca'ya ilgi yüksek" şeklinde konuştu.
BODRUM'DA 50 BİN TL'YE ÇIKIYOR
Tam kapanma öncesi bayram dönemi için yüksek bir ilgi olduğunu anlatan Patıroğlu, "Ancak tam kapanmayla bazı iptaller de geldi. Ev sahipleri ortalama yüzde 35 indirim yaptı. Ortalama 10-15 bin arasındaki villalar daha çok tercih ediliyor. Özellikle Bodrum bölgesinde fiyatlar 50 bine kadar çıkabiliyor" dedi.
BAKANLIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE SEYAHAT YASAĞI KONUSUNU AYDINLATTI
Kısmi kapanma kararı ardından vaka sayılarında yeterli bir düşüsün gözlenmemesi nedeniyle 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Buna göre 17 gün boyunca kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kabine toplantısında alınan tam kapanma kararından sonra İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi.
SON DAKİKA TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE SEYAHAT YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Tam kapanma kapsamında sokağa çıkma yasağı bugün saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilen genelgede seyahat yasağı ve açık olacak işletmelerle ilgili şu ifadelere yer verildi:
Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.
TAM KAPANMADA MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK
Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
ZİNCİR MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.
YEMEKTE SADECE PAKET SERVİSİ OLACAK
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtilen genelge şöyle devam etti;
İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesinde Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek.
Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.
Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.)
Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Sokağa çıkma yasağında Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
Son dakika uyarısı: Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.