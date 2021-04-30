Tam kapanmanın ilk gününde trafik kilit! Bu görüntüler bu sabah İstanbul'da çekildi

TRAFİK KİLİTLENDİ



Koronavirüs ile mücadele kapsamında dün 19.00'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Kapanmanın ilk gününde ise Avcılar ve Küçükçekmece'de D-100'de yoğun trafik yaşanıyor. Hem İstanbul hem Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitlemiş durumda.