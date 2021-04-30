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Giriş Tarihi: 30.4.2021 10:06

Tam kapanmanın ilk gününde trafik kilit! Bu görüntüler bu sabah 'da çekildi

Tam kapanmanın ilk gününde trafik kilit! Bu görüntüler bu sabah İstanbul'da çekildi

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan 17 günlük tam kapanma kararının ardından koronavirüs ile mücadelede kısıtlamalı günlere başladı. Bayram sonra açılmanın olabilmesi için kısıtlamalar pek çok alanda uygulanıyor. Tam kapanma dün akşam 19.00'da resmen başlarken, kapanma sonrası ilk iş gününe girildi. Sabah saatlerinde ve 'deki trafik şaşırttı.

Tam kapanmanın ilk gününde Avcılar ve Küçükçekmece'de trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise geri geri giderek trafiği tehlikeye attı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dün 19.00'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Kapanmanın ilk gününde ise Avcılar ve Küçükçekmece'de D-100'de yoğun trafik yaşanıyor. Hem İstanbul hem Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitlemiş durumda.

GERİ GERİ KAÇTILAR

Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise trafiği tehlikeye attı. Trafiğe girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri geri gelerek daha akıcı olan yan yola girdi. Sürücülerin tehlikeli kaçışı kameraya yansıdı.

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Tam kapanmanın ilk gününde trafik kilit! Bu görüntüler bu sabah İstanbul'da çekildi
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