İzmir'in Torbalı Belediye Meclisinde, vefat eden Başkan Uygur'un yerine yeni başkan vekilini belirlemek için gerçekleştirilen seçimde CHP'nin anti demokratik uygulamasına tepki gösteren DEVA Partili Meclis Üyesi İlknur Demirtaş, AK Parti'ye geri döndü. Demirtaş'a rozetini AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya taktı. Geçtiğimiz günlerde CHP'li Mustafa Akbıyık ta partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. Bu gelişmelerin ardından AK Parti'nin 10 olan meclis üyesi sayısı 12'ye yükseldi. Mecliste CHP'nin 17, MHP'nin 2 meclis üyesi bulunuyor.

İSTİFA ETTİ

Torbalı Belediye Meclisinde CHP'nin anti demokratik uygulaması bir fire daha vermesine neden oldu. Torbalı Belediye Meclisi'nin DEVA Partisi meclis üyesi ve aynı zaman Torbalı İlçe Başkanı İlknur Demirtaş AK Parti'ye geçti.

AÇIKLAMA YAPTI

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den meclis üyesi seçilen Demirtaş böylece partisine geri döndü. Demirtaş'ın yakasına rozeti AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya taktı. Demirtaş şu açıklamayı yaptı

"Öncelikle belirtmek istiyorum ki, Belediye Başkanımız Sayın İsmail Uygur'un ani vefatı hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Başkanımızın acısını halen yüreğimizde hissediyoruz. Kendisine tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Bilindiği gibi, başkanımızın vefatının ardından, üyesi bulunduğum Torbalı Belediye Meclisi Belediye Başkanı'nı seçmek için toplanmış, Ancak, bu seçim esnasında yaşanılan hukuka ve demokrasiye aykırı uygulamalar vicdanları yaralamıştır. Siyasette güven çok önemlidir. İstikbali doğru şekillendirmek istiyorsak, karşılıklı saygıyı ve birbirimize güveni siyasetin ortak dili haline dönüştürmeliyiz. Birbirine güvenmeyen siyasetçilerin topluma vereceği bir şey yoktur, olamaz. Yaşanılan kimlikli-fotoğraf hadisesi, Torbalı Belediye Meclisi'nin kurumsal yapısına büyük zarar vermiş, meclisimizin tarihsel sorumluluğuna ve temsil ettiği değerlere yakışmamıştır.

Bu vahim hadisenin, Torbalı'mıza yakışmayan bu yakışıksız olayın sorumluları bellidir. Hiçbir özeleştiri yapmadan, üstelik yapılan büyük yanlışın arkasında dururcasına davranmak çok ayıptır. Siyasette duruş önemlidir. Özü sözü bir, yürekli, maskesiz ve mert siyaset yapmak hepimizin sorumluluğudur. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek bu kadar zor olmasa gerek. Bu olayın başlıca sorumlusu CHP'den, ittifak ortağı İYİ Parti'den ve ne yazık ki mensubu olduğum Deva Partisi'nden yapılan yanlışa karşı bir ses yükselmemesi hayret vericidir.

Herkes sussa bile ben susamam. Haksızlık karşısında sesimi yükseltmek, doğruyu haykırmak durumundayım.

Torbalı Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen bu seçim usülsüz olmuştur, yaşananlar ilçemize yakışmamıştır. Demokrasiye, hukuka, etik değerlere büyük darbe vurulmuştur. Bu yanlıştan sonra bir de Deva Partisi içerisinde tarafıma karşı oynanan oyunlar ve iftiralar karşısında yanımda durulmaması, hatta ilçe başkanı olan benden habersiz buluşmalar ve görüşmeler gerçekleştirilerek gizli toplantılarda konuşulanlar neticesinde böyle bir ortamda yerimin olamayacağını anladım. Yanlışlara dur demek ve doğruyu rahatça haykırabilmek için ve tarafıma isnad edilen asılsız ve çirkin iftiralarda yalnız bırakıldığım için kurucusu olduğum, halen Torbalı İlçe Başkanı olarak görev yaptığım Deva Partisi'nden istifa ediyorum. Siyasi hayatıma bundan böyle AK Parti'de devam edeceğimi, AK Parti Torbalı Belediye Meclis Üyesi olarak millete ve memlekete hizmet yolunda canla başla çalışacağımı kamuoyuna bildirmek istiyorum. Torbalı'da usülsüz bir şekilde gerçekleşen, demokrasinin katledildiği seçimin de yenileneceğine yürekten inanıyor, Belediye Meclis Üyelerimizin hür iradelerinin ortaya konulduğu bir seçim neticesinde Sayın Özgür Erman Çağlar'ı Belediye Başkanı olarak göreceğimizi herkese ifade ediyorum." Diye konuştu. Bu açıklamanın ardından Cumhur ittifakının meclisteki sandalye sayısı 13'ten 14'e yükselmiş oldu.