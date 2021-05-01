İranlı ajan Masoud Molavi Vardanjani suikastında yeni gelişme!

Vardanjani, İran Kudüs Gücü ve İran yönetiminin yolsuzlukları hakkında sosyal medyada muhalif paylaşımlar yapınca hakkındaki soruşturmalar nedeniyle İran'dan kaçarak Haziran 2018'de İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da ikamet eden İranlı Esfanjani'yle arkadaşlık kurdu ama Esfanjani, Vardanjani hakkında öğrendiği tüm bilgileri İran istihbarat birimlerine aktarıyordu. Eski İran ajanı Vardanjani, 14 Kasım 2019'da İstanbul'da tek görüştüğü Esfanjani tarafından götürüldüğü Şişli'de suikasta uğradı.
Tetikçi Koçak, Zindaşti'nin bahçıvanı çıktı. Üstelik Koçak, suikast öncesinde Esfanjani ile buluştu. Saldırıyla ilgili soruşturmada 35 kişinin ifadesi alındı. 90 yerin 320 saatlik güvelik kamera kayıtları incelendi ve 49 adreste arama yapıldı. Suikastın Türkiye ayağında 7'si İranlı 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli tutuklandı.
Soruşturmada suikastın başrolü Esfanjani'yi İran'a kaçıran Siyavash Abazarı Shalamzar da yakalanmış ve kaçış planını detaylı şekilde savcılık ifadesinde belirtmişti. Shalamzar, Efsanjani için İran İstanbul Başkonsolosluğu'ndan sahte seyahat belgesi hazırlandığını ve kaçışın bu sayede gerçekleştiğini iddia etmişti. Böylece ölüm emrini Zindaşti'nin verdiği ortaya çıkmıştı.
SAHTE BELGELERİ HAZIRLAYAN DİPLOMAT
Savcılıkça yürütülen soruşturmada Esfanjani'nin sahte belgelerini hazırladığı iddia edilen İran İstanbul Başkonsolosluğu Nüfus işleri Daire Başkanlığı görevlisi Nasırzade gözaltına alındı. Hakkında 8 ay önce yakalama kararı çıkartıldığı belirlenen diplomat, suikastın gerçekleştiği tarihte Türkiye'de olmadığını, görevinin o tarihten önce sona erdiğini, Esfanjani'yi ve olayda adı geçen hiçkimseyi tanımadığını iddia etse de cezaevine gönderildi.
İŞTE İDDİANAMENİN DETAYLARI
İddianamede, Vardanjani'nin İran'da insansız hava araçları, yapay zekâ, siber saldırı gibi konularda görev aldığı, İran'da bir süre cezaevinde kaldıktan sonra yasadışı yollarla ve sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilirken, Vardanjani'nin İran'da aranan ve ele geçirilmek istenen biri olduğu kaydedildi.
Vardanjani'nin yerini tespit eden İranlı bazı şüphelilerin genç adamı öldürmek istedikleri, bu işi uyuşturucu baronu Zindaşti'ye verdikleri, Zindaşti'nin adamlarından Koçak'ın suikastı gerçekleştirdiği belirtildi. Esfanjani'yi İran'a kaçıran Siyavash Abazarı Shalamzar'ın ifadesinde belirttiği gibi Tahran Havaalanı'nda diplomat Nasırzade ve olayın kurucusu Hacı Ağa lakaplı Mesut Tebrizi'nin Esfanjani ile buluşarak havaalanından birlikte ayrıldıklarını, Vardanjani'nin ölümünde azmettirici olduğu kaydedildi.
Zindaşti davasında flaş gelişme!
Tebrizi, Vardanjani'ın yerini tespit edip, Esfanjani yurt dışına kaçırılmasına yardım ettiği, Amin Parvazi'nin İran'da genç adamı arayan şahıslarla iletişim kuran kişi olduğu, Cengiz Akın, Zindaşti talimatıyla silahı temin edip çalışanı Veli Sarı'ya verdiği ve Sarı'nın silahı Koçak'a ilettiği, Birol Özdemir'in Koçak'ı sakladığı ve diğer şüphelilerinde eylemde iştirak halinde olduğu kaydedildi. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.