İranlı ajan Masoud Molavi Vardanjani suikastında yeni gelişme!

İŞTE İDDİANAMENİN DETAYLARI

İddianamede, Vardanjani'nin İran'da insansız hava araçları, yapay zekâ, siber saldırı gibi konularda görev aldığı, İran'da bir süre cezaevinde kaldıktan sonra yasadışı yollarla ve sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilirken, Vardanjani'nin İran'da aranan ve ele geçirilmek istenen biri olduğu kaydedildi.