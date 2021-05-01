Son dakika: Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'ndan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi...

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekat, Irak'ın kuzeyinde başarı ve kararlılıkla sürüyor. 'Bir gece ansızın' mottosuyla 23 Nisan akşamı başlatılan hava harekatının ardından gece saatlerinde komandolar ve bordo bereliler bölgeye indirilmişti.

Harekatta, terör yuvaları bir bir temizlenirken, Milli Savunma Bakanlığı da harekata ilişkin sık sık görüntü ve bilgi paylaşımında bulunuyor.

MSB'den bu sabah yapılan son paylaşımda yeni görüntülere yer verildi. "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." notu düşülen görüntülerde terör inlerine giren komandolar görünüyor.

MSB'DEN PENÇE ŞİMŞEK VE PENÇE YILDIRIM PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin paylaşılan görüntüler şöyle:

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Mehmetçikler teröristlerin inlerine böyle giriyor