Video Haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları' paylaşımı
07.05.2021 | 09:02

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları' paylaşımı 00:40
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi.

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