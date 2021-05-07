Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları' paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi.