Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi! "Darbecilere selam verip geçmek sizin işiniz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmesine ilişkin "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" şeklinde açıklama yapması eleştiriliyor.
"O GECE YÜRÜYÜP GEÇEN KORKAKLAR BİZİM BU MÜCADELEMİZİ ASLA ANLAYAMAYACAKLAR..."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Darbenin karanlık yollarında yürüyenler, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yürüyenleri anlayamaz. O gece yürüyüp geçen korkaklar bizim bu mücadelemizi asla anlayamayacaklar..."
"GİZLİ SAKLI BİR YERLERDE KAHVE İÇENLERİ, MİLLETİMİZ UNUTMAYACAKTIR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında direnmek yerine, pazarlıklara girişen ve ne hikmetse sorunsuz bir şekilde havaalanından ayrılan Kılıçdaroğlu aslında milli iradenin karşısındadır. Demokrasiyi savunmak yerine; gizli saklı bir yerlerde kahve içenleri, milletimiz unutmayacaktır."
"ERDOĞAN, DARBECİLERİ EZER GEÇER. SELAM VEREREK GEÇMEK SİZİN İŞİNİZ"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Sunucu '15 Temmuz darbe girişimi sırasında zırhlı araçların yanından geçmeniz eleştiriliyor' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 'O da gelip geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?' yanıtını veriyor. Recep Tayyip Erdoğan, darbecileri ezer geçer. Selam vererek geçmek sizin işiniz."
"KAHVE İÇMEYİ, SABAHA KADAR GELİŞMELERİ İZLEMEYİ TERCİH ETTİN"
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "Sen yürümeyi, kahve içmeyi, sabaha kadar gelişmeleri izlemeyi tercih ettin Kemal Kılıçdaroğlu. Biz ise Recep Tayyip Erdoğan liderliğine ölümüne ölümüne hain darbecilerle mücadele etmeyi... VİP'ten topuk yaptın'"
"'ÖNÜNE ÇIKARIM' DEMEDİM, 'ÖNÜNDEN KAÇARIM DEDIM"
AK Parti Gençlik Kolları; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfta bulunarak, "'Önüne çıkarım' demedim, 'Önünden kaçarım' dedim"
"GÜLMEK İÇİN FAZLA CİDDİ BİR GAF"
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur: "Kılıçdaroğlu kendisi o tankların arasından geçerken Erdoğan'ın ülkesini kurtarmakla meşgul olduğundan, o arasından geçtiği tankları oraya koyanların peşine taktığı suikast timleriyle uğraştığından 5 senedir haberdar değil anlaşılan. Gülmek için fazla ciddi bir gaf."
KILIÇDAROĞLU: BEN (ZIRHLI ARACIN YANINDAN YÜRÜYEREK) GEÇTİM
Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu, bir özel televizyon kanalında 15 Temmuz 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya; "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız" ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz' açıklamasına tepkiler... Mehmet Özhaseki 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı: Kılıçdaroğlu tankların yanından pazarlıkla geçti