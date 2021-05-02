Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi! "Darbecilere selam verip geçmek sizin işiniz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmesine ilişkin "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" şeklinde açıklama yapması eleştiriliyor.

"O GECE YÜRÜYÜP GEÇEN KORKAKLAR BİZİM BU MÜCADELEMİZİ ASLA ANLAYAMAYACAKLAR..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Darbenin karanlık yollarında yürüyenler, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yürüyenleri anlayamaz. O gece yürüyüp geçen korkaklar bizim bu mücadelemizi asla anlayamayacaklar..."