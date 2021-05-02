Mehmet Özhaseki 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı: Kılıçdaroğlu tankların yanından pazarlıkla geçti

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile gündem programında, yine önemli konuklar ile gündeme dair önemli gelişmeler masaya yatırıldı. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği, "Ben tankların yanından geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi" ifadelerini değerlendirdi.
"SÖYLEDİĞİ SÖZ SIKIŞMIŞLIKTAN"
15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayı hatırlatan Özhaseki, "CHP'deki gelişimleri ve aynı zamandaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık sonrasındaki adeta bir eksen kayması meselesini göz önünde bulundurmak lazım. Aslında söylediği söz bir sıkışmışlığın, bunalmışlığın, daralmışlığın getirdiği dilinden dökülen, o an aklına gelenler. Daha ağır bir ifade kullanmak istemiyorum." dedi.
"TANKIN YANINDAKİLERLE PAZARLIĞA GİDENLER OLMUŞ"
Açıklamalarına devam eden Özhaseki, "O gün aynı uçakta İstanbul'a benim bakanlık yaptığım dönemin müsteşar yardımcısı arkadaşlarla beraber uçmuşlar. Tesadüf. İndikten sonra orada ihtilal olduğu belli olmuş, karşılayanlar hemen söylemişler. Arkadaşlarımız da hemen Kemal Bey'in yanı başlarında zaten. Orada görüntülerde de bizim arkadaşlarımız görünüyor. Sonradan tankın yanındakilerle bir pazarlığa gidenler olmuş" ifadelerine yer verdi.
"KEMAL BEY'İN ORADAN GEÇİŞİ PAZARLIK"
Özhaseki daha sonra, "Yani 'Buradan bize müsaade edin gidelim' diyorlar, bir düşünüyorlar. Soruyorlar bir yerlere… Neticesinde onlara yol açılınca, arkadaşlarımız da olayı tam bilmedikleri için onlara açılan yoldan onlar da çıkıp gidiyor hava alanından. Kemal Bey'in oradan geçişi bir pazarlıkla olan geçiş. Tesadüfen müsteşar yardımcısı arkadaşlarım da aynı uçakta olup aynı anda inip VİP salonundan çıkarken orada gördükleri bir manzara bu. Gördüğüm şu. Deniz Baykal sonrasında CHP'de eksen kayması oldu" dedi.
Mehmet Özhaseki'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tankların yanından ben geçtim, o da geçseydi" sözlerine yanıt
NE OLDU?
Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Atatürk Havalimanı'nda yaşananlarla ilgili olarak yöneltilen, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya Başkan Erdoğan'ı işaret ederek cevap vermişti. Kılıçdaroğlu, "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız." demişti.Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi