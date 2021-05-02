Mehmet Özhaseki 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı: Kılıçdaroğlu tankların yanından pazarlıkla geçti

"KEMAL BEY'İN ORADAN GEÇİŞİ PAZARLIK"

Özhaseki daha sonra, "Yani 'Buradan bize müsaade edin gidelim' diyorlar, bir düşünüyorlar. Soruyorlar bir yerlere… Neticesinde onlara yol açılınca, arkadaşlarımız da olayı tam bilmedikleri için onlara açılan yoldan onlar da çıkıp gidiyor hava alanından. Kemal Bey'in oradan geçişi bir pazarlıkla olan geçiş. Tesadüfen müsteşar yardımcısı arkadaşlarım da aynı uçakta olup aynı anda inip VİP salonundan çıkarken orada gördükleri bir manzara bu. Gördüğüm şu. Deniz Baykal sonrasında CHP'de eksen kayması oldu" dedi.

Mehmet Özhaseki'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tankların yanından ben geçtim, o da geçseydi" sözlerine yanıt



NE OLDU?

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Atatürk Havalimanı'nda yaşananlarla ilgili olarak yöneltilen, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya Başkan Erdoğan'ı işaret ederek cevap vermişti. Kılıçdaroğlu, "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız." demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi