Mehmet Özhaseki'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tankların yanından ben geçtim, o da geçseydi" sözlerine yanıt
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek, "Ben tankların yanından geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi." sözlerini değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tükenmişlik içinde olduğunu belirten Mehmet Özhaseki, "Kemal Bey'in oradan geçişi bir pazarlıkla olan geçiş. Tesadüfen müsteşar yardımcısı arkadaşlarım da aynı uçakta olup aynı anda inip VİP salonundan çıkarken orada gördükleri bir manzara bu." dedi.