Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, aşı bizden

PARASINI MERKEZİ YÖNETİM VERİRSE AŞILARI ALABİLİRİZ

Bu ve benzeri açıklamaları ile şaşkınlık yaratan Kılıçdaroğlu şimdi de aşı önerisinde bulundu. CHP'li Büyükşehir Belediyelerine yetki verilmesini talep eden ana muhalefet lideri, "Gerçekten de biz bunu yapabiliriz, anlaşmalar yapabiliriz, aşıları alabiliriz, bütün vatndaşları aşılayabiliriz. Herhangi bir sorun olmaz. Tabi parasını merkezi yönetimin vermesi kaydıyla" ifadelerini kullandı.