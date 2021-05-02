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Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, aşı bizden
Giriş Tarihi: 2.5.2021 18:07 Son Güncelleme: 2.5.2021 18:08

Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, bizden

Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, aşı bizden

Genel Başkanı yaptığı açıkalamalar ile yine şaşkınlık yarattı. Koronavirüsle mücadelede CHP'li belediyelere yetki verilmesini öneren Kılıçdaroğlu, anlaşma yapıp aşıları alabileceklerini savundu ve "Herhangi bir sorun olmaz. Tabi, parasını merkezi yönetimin vermesi kaydıyıla" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs döneminde şaşkınlık yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce koronavirüsle mücadele kapsamında, "Önce bulaşmayı engelleyeceksin, bulaştıysa tedavi edeceksin" önerisini sunan Kılıçdaroğlu sonrasında da, kahvehanelerde her oyunda sıfır kağıt dağıtarak koronavirüse karşı önlem alınmasını teklif etmişti.

PARASINI MERKEZİ YÖNETİM VERİRSE AŞILARI ALABİLİRİZ

Bu ve benzeri açıklamaları ile şaşkınlık yaratan Kılıçdaroğlu şimdi de aşı önerisinde bulundu. CHP'li Büyükşehir Belediyelerine yetki verilmesini talep eden ana muhalefet lideri, "Gerçekten de biz bunu yapabiliriz, anlaşmalar yapabiliriz, aşıları alabiliriz, bütün vatndaşları aşılayabiliriz. Herhangi bir sorun olmaz. Tabi parasını merkezi yönetimin vermesi kaydıyla" ifadelerini kullandı.

"AŞI BİZDEN PARA HÜKÜMETTEN"

Kılıçdaroğlu'nun bu önerisi başta vatandaşlar olmak üzere birçok kesimde şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda "Aşı bizden, para hükümetten" şeklinde ifadelere yer verildi.

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Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, aşı bizden
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