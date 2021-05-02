Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, aşı bizden

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıkalamalar ile yine şaşkınlık yarattı. Koronavirüsle mücadelede CHP'li belediyelere yetki verilmesini öneren Kılıçdaroğlu, anlaşma yapıp aşıları alabileceklerini savundu ve "Herhangi bir sorun olmaz. Tabi, parasını merkezi yönetimin vermesi kaydıyıla" ifadelerini kullandı.