Video Türkiye Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, aşı bizden

Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, aşı bizden

Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, aşı bizden
02.05.2021 | 18:28

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıkalamalar ile yine şaşkınlık yarattı. Koronavirüsle mücadelede CHP'li belediyelere yetki verilmesini öneren Kılıçdaroğlu, anlaşma yapıp aşıları alabileceklerini savundu ve "Herhangi bir sorun olmaz. Tabi, parasını merkezi yönetimin vermesi kaydıyıla" ifadelerini kullandı.

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