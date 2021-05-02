SABAH Tiran'da kripto vurguncunun peşinde

İstanbul Havalimanı'ndan geçen 20 Nisan'da Air Albania uçağıyla Tiran'a kaçan şüpheli hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Türk Emniyeti'nden oluşturulan 10 kişilik özel ekip, firari kriptocunun peşini düştü. Şimdiye kadar 5 gözaltı oldu, İtalya, Yunanistan, Makedonya, Karadağ ve Kosova'ya kaçış ihtimaline karşı sınırda kontroller artırıldı.



SABAH Muhabiri Saffet Azak, Tiran'da kritik operasyonu yakından takip ediyor

İşte detaylar:

Özer, 20 Nisan'da Türkiye'den iletişim halinde bulunduğu ve Tiran'da saklanmasında yardımcı olan kişiler tarafından havalimanında karşılanarak otele götürüldü. Tiran'da şehir merkezinde bir otelde Özer'e yardım eden kişi tarafından 3 günlük kayıt yaptırıldı.

Özer, kırmızı bülten kararı duyulunca, konaklamanın ikinci günü otelden ayrıldı. Ona yardım eden kişiler tarafından başka bir bölgede bir eve yerleştirildi. Bulunduğu yeni adreste internet bağlantısı kuran Özer'in yeri tespit edildi. Operasyonda ev sahipleri 3 kişi gözaltına alındı.

Polis, Özer'in yakalanması için art arda operasyonlar gerçekleştiriyor. Soruşturma kapsamında önceki gün bir baskın daha düzenlendi. Yakalanan yeni şüphelilerle gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerin ifadelerine başvuruldu. Son 2 şüphelinin ifadesi henüz bilinmiyor.

Özer'in kaçışı mart ayında planladığı ortaya çıktı. Özer'in gittiği her nokta adım adım araştırılıyor. Zincirin her bir halkasını oluşturan kilit isimler teknik takiple izleniyor. Geçen gün ifade veren şüpheliler, Özer'i tanımadıklarını ve Özer'le hiçbir bağlantılarının olmadığını belirtti ve serbest kaldı.

SINIR KONTROL ALTINDA

Özer'in yakalanması için yürütülen çalışmalar daha hızlı ve sağlıklı ilerleyebilmek adına büyük bir gizlilikle devam ediyor. Özer'in başka bir yere kaçma ihtimali de değerlendiriliyor. İtalya'ya kaçma ihtimali üzerine sık sık insan kaçakçılığın yaşandığı sahil kentleri, Karadağ'a kaçma ihtimali üzerine Karadağ sınırında bulunan İşkodra kenti, Kosova, Makedonya ve Yunanistan sınırındaki noktalar kontrol altında tutuluyor.

108 MİLYON DOLAR KRİPTO VARLIĞI SOĞUK CÜZDANLA TAŞIMIŞ

Ancak Özer'in halen Arnavutluk sınırları içinde olduğu ifade ediliyor. Özer'i arama çalışmaları Tiran dışındaki kentlerde de yoğunlaştı. İddialara göre; Özer kaçarken götürdüğü 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşımış olabilir.Soğuk cüzdanlar, kripto paraların uzun süre saklanabildiği, internet bağlantısı olmayan dijital depolama cihazları.

MAFYA İHTİMALİ

Yine Özer'in kripto varlıkları nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği yapabileceği de elde edilen bilgiler arasında. Arnavutluk'ta kara parayı nakde çevirmenin diğer ülkelere göre kolay olabildiği iddia ediliyor.

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