CHP'li Didim Belediyesi'nde al gülüm ver gülüm ihale





2.5 YIL İÇİN 36 MİLYON LİRA

Altaş, bir yıllık çöp toplama işini bitirdikten sonra Didim Belediyesi ilçedeki katı atıkların toplanması ve kent temizliği için yeniden bir ihaleye çıktı. İhale için 6 firma doküman satın aldı, 4 firma teklif verdi, 3 firmanın teklifi geçerli sayıldı. İhaleyi yine Altaş firması kazandı. 2.5 yıl boyunca ilçedeki çöpleri toplama ihalesi alan firmaya toplam 36 milyon 797 bin 216 lira ödeme yapıldı.

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