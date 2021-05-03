Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! "Haziran ayının sonuna doğru temeli atılacak."

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal istanbul açıklaması! "Haziran ayının sonuna doğru temeli atılacak."
DEPREM İDDİASINA CEVAP VERDİ
'Depremi tetikler' iddiaları hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda böyle bir riskin bulunmadığının belirlendiğini söyledi.
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Avrasya Tüneli'nin kalbinden CANLI YAYIN
" AVRASYA TÜNELİ BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI"
A Haber, İstanbul trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli'nin kontrol merkezini görüntüledi. Burada Avrasya Tüneli ile ilgili önemli bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu "Sırf İstanbul için değil dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. İki kıtayı iki çift katlı tünelle birleştirdiğimiz çok önemli çok büyük bir proje. Adeta bir mühendislik harikası aslında.
Çok ileri mühendislik teknolojileri kullanılmış yüksek teknoloji isteyen bir iş. Böyle gurur verici bir projeyi ülkemize kazandırdığımız için biz de çok mutluyuz. Tabii bunun işletmesiyle de inşallah İstanbul trafiğine de önemli ölçüde fayda sağlayan bir proje. Aslında 1,5 asırlık bir hayal bu. Sultan Abdülmecid bunu ilk fikir olarak söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu bu tünelin imalatını yapıp vatandaşımıza ülkemize kazandırmak." dedi.
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