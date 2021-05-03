SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Avrasya Tüneli'nin kalbinden CANLI YAYIN
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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin kontrol merkezinden gerçekleştirilen canlı yayında Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.