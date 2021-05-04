CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin çöp aracıyla yardım kolisi dağıtması tepkiyle karşılandı

Küçükçekmece Belediyesi'nin çöp toplama kamyonu aracıyla yardım malzemeleri dağıtması bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlanmaya başlandı. Küçükçekmece Belediyesi'nin hijyenden uzak bir şekilde, çöp aracıyla gıda yardımı kolilerini taşıması ve dağıtması sosyal medyadan tepkiyle karşılandı.

GÖKSU KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE GÖNDERME YAPTI

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Küçükçekmece Belediyesi'nin çöp aracıyla gıda yardımlarını dağıtmasına gönderme yaparak, "Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı da ihtiyaçları gibi her zaman ilk sıradadır. Vatandaşlarımıza teslim edilen tüm gıda kolilerimiz özenle ve hijyen şartlarına uygun olarak taşınmaktadır" ifadelerini kullandı.