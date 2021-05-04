Çöp aracıyla yardım kolisi dağıtan CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne tepki

Küçükçekmece Belediyesi’nin çöp aracıyla yardım malzemeleri dağıtması bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşıldı. Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Küçükçekmece Belediyesi’ne gönderme yaparak, “Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı da ihtiyaçları gibi her zaman ilk sıradadır. Vatandaşlarımıza teslim edilen tüm gıda kolilerimiz özenle ve hijyen şartlarına uygun olarak taşınmaktadır” dedi.