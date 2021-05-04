Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!
Giriş Tarihi: 4.5.2021 07:14

Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!

SAFFET AZAK SAFFET AZAK
Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!

Binlerce insanı bitcoin başta olmak üzere kripto para yatırımları üzerinden dolandırdığı belirtilen firari 'le ilgili son dakika haberi. Özer'in, 391 bin kişiden topladığı 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanda taşıdığı, nakde dönüştürmek için mafyayla işbirliği yaptığı değerlendiriliyor. İşte kripto para vurgunundaki son dakika detayı

Son dakika haberi: Firari Thodex CEO'su 'in, 391 bin kişiden topladığı 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanda taşıdığı, nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği ya da ortaklık yaptığı değerlendiriliyor. Konuyla ilgili araştırmalar derinleşerek devam ediyor.

Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!

Türkiye'den milyarlarca lira değerinde kripto varlıkla Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu , halen aranıyor. 391 bin kişiyi dolandıran şüphelinin Arnavutluk'ta olduğunu değerlendiren polis, firari kriptocunun izini sürüyor. Ülkede başta başkent Tiran olmak üzere tüm şehirlerde yoğun arama var.

Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!

Son dakika haberine göre Özer, artık Tiran'da olmasa da Arnavutluk'tan çıktığı düşünülmüyor. Sivil kaynaklara göre; kırmızı bültenle aranan Özer, 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşıdı. Bu kripto varlığı nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği yapmış ya da mafyanın eline düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. İşte detaylar:

Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!

Air Albania uçağıyla 20 Nisan'da Tiran'a kaçan şüpheli hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. Türk Emniyeti'nden 10 kişilik özel ekip, firari kriptocunun peşine düştü. 5 gözaltı oldu.

Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!

HALA ARNAVUTLUK'TA

Özer'in halen Arnavutluk sınırları içinde olduğu ifade ediliyor. Özer'i arama çalışmaları Tiran dışındaki kentlerde de yoğunlaştı. İddiaya göre; Özer kaçarken götürdüğü 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşımış olabilir. Soğuk cüzdanlar, kripto paraların uzun süre saklanabildiği, internet bağlantısı olmayan dijital depolama cihazları.

Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!

KRİPTO VARLIKLARI NAKTE DÖNÜŞTÜRME TELAŞINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yine Özer, kripto varlıkları nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliğine gitmiş olabilir. Arnavutluk'ta kara parayı nakde çevirmenin diğer ülkelere göre kolay olabildiği öne sürüldü.

Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!

Sivil kaynaklara göre; büyük miktar parayla Arnavutluk'a gelen Özer'in elindeki miktarı öğrenen bazı şebekeler peşinde olabilir. Özer'in anlaşmayla gelmiş olabileceği ya da mafyanın eline düşmüş olabileceği de değerlendiriliyor. Bu durumda istese de kurtuluşu olmayabilir.

Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!

Böyle bir iddianın gerçek olma ihtimaliyle Türkiye'nin Özer'i arama çalışmaları, kurtarma çalışmalarına dönüşebilir. Mafya ihtimalinden hareketle "Özer'e mafyayla ilişkisinde bilgi veren üst akıl kim?" sorusu da araştırılıyor.

Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!

Özer'i kaçışı planladığı marttan itibaren Arnavutluk'a yönlendiren kişi ya da kişiler henüz bilinmiyor.

Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!

SON DAKİKA BİLGİSİ
İŞTE KALDIĞI OTEL...
Thodex vurguncusu 'in Arnavutluk Tiran'da kaldığı otel odasının görüntülerine SABAH ulaştı. 48 saat kaldığı otelde odasından çıkmayan ve temizlik kabul etmeyen Özer'in, Interpol'ün arama kararı sonrası bazı kişiler tarafından otelden kaçırıldığı belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA