Binlerce insanı bitcoin başta olmak üzere kripto para yatırımları üzerinden dolandırdığı belirtilen firari Faruk Fatih Özer'le ilgili son dakika haberi. Özer'in, 391 bin kişiden topladığı 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanda taşıdığı, nakde dönüştürmek için mafyayla işbirliği yaptığı değerlendiriliyor. İşte kripto para vurgunundaki son dakika detayı

Son dakika haberi: Firari Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in, 391 bin kişiden topladığı 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanda taşıdığı, nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği ya da ortaklık yaptığı değerlendiriliyor. Konuyla ilgili araştırmalar derinleşerek devam ediyor.