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Giriş Tarihi: 5.5.2021 01:27 Son Güncelleme: 5.5.2021 01:32

'nin partisi için '' iddiası

Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi için 'logo' iddiası

CHP yönetimini ve politikasını zehir zemberek sözlerle eleştirip partiden istifa eden oluşumunu başlatmıştı. İnce'nin parti kuruluş dilekçesini 19 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'na vermesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Memleket Hareketi'nin logosunun belli olduğu iddia edilirken; logoda mavi renkte kullanılan Türkiye haritasının üzerinde "@" işaretinin olması dikkatlerden kaçmadı.

CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçimlerin ardından parti yönetimi ile ters düştü. Yaptığı her açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve parti politikalarını eleştiren İnce, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etmişti.

LOGO BELLİ OLDU İDDİASI

İstifanın ardından Memleket Hareketi hazırlıklarını hızlandıran İnce'nin partisi için flaş bir gelişme yaşandı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen KRT TV'de Memleket Hareketi'nin logosunun belli olduğu iddia edildi.

Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu | Video

HARİTADAKİ İŞARET DİKKATLERDEN KAÇMADI

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

SİTE 19 MAYIS'TA AÇILIYOR

Öte yandan partinin internet sitesi olan 'memlekethareketi.com' adresinin de 19 Mayıs'ta hizmete açılacağı öne sürüldü.

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Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi için 'logo' iddiası
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