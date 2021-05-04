Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi için 'logo' iddiası

CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçimlerin ardından parti yönetimi ile ters düştü. Yaptığı her açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve parti politikalarını eleştiren İnce, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etmişti.
LOGO BELLİ OLDU İDDİASI
İstifanın ardından Memleket Hareketi hazırlıklarını hızlandıran İnce'nin partisi için flaş bir gelişme yaşandı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen KRT TV'de Memleket Hareketi'nin logosunun belli olduğu iddia edildi.
Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu | Video
HARİTADAKİ İŞARET DİKKATLERDEN KAÇMADI
Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.
SİTE 19 MAYIS'TA AÇILIYOR
Öte yandan partinin internet sitesi olan 'memlekethareketi.com' adresinin de 19 Mayıs'ta hizmete açılacağı öne sürüldü.