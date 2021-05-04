Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi için 'logo' iddiası

LOGO BELLİ OLDU İDDİASI

İstifanın ardından Memleket Hareketi hazırlıklarını hızlandıran İnce'nin partisi için flaş bir gelişme yaşandı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen KRT TV'de Memleket Hareketi'nin logosunun belli olduğu iddia edildi.

Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu | Video

HARİTADAKİ İŞARET DİKKATLERDEN KAÇMADI

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.