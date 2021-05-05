Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu

CHP yönetimini ve parti politikasını zehir zemberek sözlerle eleştirip partiden istifa eden Muharrem İnce Memleket Hareketi oluşumunu başlatmıştı. İnce'nin parti kuruluş dilekçesini 19 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'na vermesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Memleket Hareketi'nin logosunun belli olduğu iddia edilirken; logoda mavi renkte kullanılan Türkiye haritasının üzerinde "@" işaretinin olması dikkatlerden kaçmadı.