Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bölgesel Değerlendirme Toplantısı için gittiği Edirne'de çok önemli son dakika haberlerini paylaştığı bir konuşma yaptı. Bakanlığın kovid-19 vaka, şikayet, semptom ve hastane başvurularına ilişkin çok kritik verilerini paylaşan Dr. Fahrettin Koca "Tam kapanma olumlu sonuçlar verdi. Hastaneye başvurular yarı yarıya düştü. Düşüş hızı daha da artacak. 40 yaş üstünü haziran sonunda, 18 yaş üstünü bu yaz aşılayacağız. Milletimizin fedakârlığıyla vaka sayılarının ciddi şekilde düştüğü bir bayramı yaşamak istiyoruz" dedi. İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkan son dakika haberleri
SON DAKİKA TÜM NÜFUSU AŞILAMADA KRİTİK ADIMI AÇIKLADI: YAZIN BAŞLIYORUZ
Bakan Koca burada Sağlık Bakanlığı'nın elde edilen son verilerini kamuoyu ile paylaşırken tüm nüfusun aşılanmasında en önemli adım olan yaş sınırını düşürerek aşılama işlemlerinin de başlamasına ilişkin tarihleri duyurdu.
HAZİRAN SONU 40 YAŞ ÜSTÜNDE AŞI TAMAMLANACAK: Milletçe yaptığımız fedakârlığın etkisini görüyoruz. Vaka sayıları ve hastaneye yatışlar azaldı. Düşüş hızı daha da artacak. Bu, yakında ağır hasta ve vefatlara da yansıyacak. Aşı programını hızlandıracağız. Haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılamakta kararlıyız.
Bakan Koca ayrıca bu yaz tüm Türkiye'nin koronavirüs aşılama işleminde düğmeye basılacağını şu cümle ile duyurdu: Yaz döneminde 18 yaş üstünü aşılamayı planlıyoruz.
TOPLAM 240 MİLYON DOZ AŞI: Aşı tedarikindeki iyileştirmelerle daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmekte. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek. Bizim toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac. Sputnik'le ilgili 50 milyon doz, BioNTech'le ilgili de 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz şeklinde bir miktar söyleyebilirim.
MUHTARLARA AŞI BAŞLIYOR: Yerli aşılardan birinde Faz-3 aşamasına bir iki hafta içinde geçilmiş olacak. Başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse, eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum. Yarından (bugün) itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak.
TEST SAYISI POLEMİĞİ ASILSIZ VE KÖTÜ NİYETLİ: Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi, vaka sayısının düşmesinin sonucudur. Kısıtlamalar ile temasın azaldığını görüyoruz. Tüm Türkiye'de hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düşmüştür.
KORONAVİRÜSTE AŞIYA DAVET: Tam kapanma bir zaruretti. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının ciddi derecede düştüğü bir bayramı yaşamak istiyoruz. Tekraren söylüyorum, sırası gelen vatandaşlar mutlaka aşılarını yaptırmalı.
'HEDEF VAKA SAYISINDA 100 BİNDE 100'ÜN ALTINA İNMEK'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehirlerden kıyılara ve Anadolu'ya göçün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için tüm kolluğu seferber etti. Ramazan Bayramı sonuna kadar polis ve jandarma dönüşlerde de sıkı denetimi sürdürecek. Apartman ve site içi görüşmelerin bile önüne geçilmesine çalışılacak. Hedef tüm Türkiye'de yüz bin nüfusa denk düşen vaka sayısını 100'ün altına düşürmek. Tam kapanmayla Türkiye'deki günlük vakalar yüzde 25-30, İstanbul'da yüzde 40 düştü.
Test pozitiflik oranı yüzde 11-12'lere inerken, hafta sonu bu oranın yüzde 8'ler civarında olması bekleniyor. İstenen sonuç alınamazsa 19 Mayıs'ı içine alacak şekilde kapanmanın bir hafta daha uzatılması konuşuluyor. Bayram sonrası normale geçişin kademeli bir şekilde olması planlanıyor. Önce okullar ardından avukatlık büroları, kuaför gibi mekanların açılmasına izin verilmesi bekleniyor. Son aşamada kafe ve lokantalar masa sınırı ve dış mekan koşulu ile açılabilecek. Geçiş aşamasında en son kaldırılacak yasak ise hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması.