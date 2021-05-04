TOPLAM 240 MİLYON DOZ AŞI: Aşı tedarikindeki iyileştirmelerle daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmekte. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek. Bizim toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac. Sputnik'le ilgili 50 milyon doz, BioNTech'le ilgili de 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz şeklinde bir miktar söyleyebilirim.



