Kızılay’dan çocuklara bayram hediyesi

Türk Kızılay'ı Güngören Şubesinde bayramda tekstil bağışçılarının gönderdiği giysilerle 410 bin çocuğa dağıtılmak üzere yardım kolileri hazırlandı. Tekstil merkezi Güngören şubesinde hazırlanan yardım kolilerinin tanıtımını Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yaptı. Başkan Kınık Güngören şube başkanı Erhan Tan ile birlikte İlk bayramlık giyim yardımı kolisini hazırladı.



1.3 MİLYON TEKSTİL EŞYASI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK



Bayramlık kıyafetlerin daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi çocukların bedenlerine göre hazırlandığını söyleyen Dr. Kerem Kınık," Bu Ramazan'da 1.3 milyon tekstil eşyası, ihtiyaç sahiplerini bayramlık olarak ulaştırılıyor. Çocukların bayram sabahına yeni kıyafetleriyle uyanacakları bilmek bizim için mutluluk verici dedi.



Kızılay'ın yardımlar için köprü vazifesini yerine getirdiğini hatırlatan Dr. Kerem Kınık, "Ramazan'da zekat ve fitreler çok çok önemli. Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyorlar. 1877'ye 28 TL karşılığı gönderilecek bir SMS yeterli. Oruç tutamamış, tutamadığı gün sayısı kadar SMS gönderenlerin fidyeleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak "diye konuştu.